Gemeentebestuur peilt naar jouw ideeën voor Lennik (en wil het meenemen naar meerjarenplanning) Michiel Elinckx

09 juli 2019

18u14 0 Lennik Naast het online participatieplatform zal de gemeente Lennik naar de man in de straat gaan om de ideeën van de inwoners te luisteren. Voor de actie werd een speciale campagne ontworpen.

Naast de online campagne, komt er nu ook een offline-actie om de burger te bevragen. “Heel wat inwoners zitten niet op sociale media”, vertelt burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “Daarom gaan onze ambtenaren zelf op pad, om minder-bereikbare doelgroepen te bevragen. Daarnaast zal iedere inwoner een postkaart in de bus krijgen. Op verschillende locaties zullen we ook een ideeënbus plaatsen. Onder meer op het Arconateplein (Gaasbeek), Kerkplein (Eizeringen), Andreas Masiusplein (Sint-Kwintens-Lennik) en Dorp (Sint-Martens-Lennik) zal zo’n ideeënbus staan.”

Toekomstdag

Het gemeentebestuur gaat ook bij handelaars polsen of er bij hen een ideeënbus geplaatst mag worden. Alle ideeën mogen ingestuurd worden tot 8 september. Op 14 september wordt een toekomstdag georganiseerd, waarbij iedereen inzage krijgt in de suggesties. Daarna gaat het gemeentebestuur aan de slag en bekijkt het welk idee in de meerjarenplan kan. Inwoners kunnen ook online hun idee geven via www.lennikaanzet.be.