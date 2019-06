Gemeentebestuur lanceert online participatieplatform (en daar kan jij suggesties geven) Michiel Elinckx

28 juni 2019

16u50 0 Lennik Het Lenniks gemeentebestuur heeft het platform ‘Lennik aan zet’ voorgesteld. Op het platform kunnen burgers hun idee geven rond een aantal thema’s zoals mobiliteit, vrije tijd, openbare ruimte en wonen in Lennik.

Tot begin september kunnen burgers zich registreren op ‘Lennik aan zet’, om vervolgens een voorstel in te dienen, te reageren op het voorstel van een medeburger of een stem uit te brengen. Samen met participatiespecialisten Tree Company en Levuur bundelt de werkgroep nadien de ideeën en vertalen ze op een toekomstdag, waar ook de Lennikse burger op uitgenodigd is, tot concrete acties.

Offline momenten

Met ‘Lennik aan zet’ het bestuur heel wat burgers, die je traditioneel met inspraakavonden minder bereikt, de kans te geven om via het online platform hun idee voor Lennik te geven. “Het nieuwe bestuur acht inspraak en participatie enorm belangrijk”, zegt Open VLD-burgemeester Irina De Knop. “We geloven dat we als kleinere gemeente een voortrekkersrol kunnen spelen in het informeren en betrekken van burgers bij het beleid. Het zijn de inwoners die onze gemeente het beste kennen, het is dan ook hun mening die we echt willen horen om onze toekomstplannen vorm te geven.” Daarnaast is er ook aandacht voor de burger die minder digitaal is. “We organiseren verschillende offline momenten en stappen als bestuur ook pro-actief en persoonlijk naar de burger toe voor laagdrempelige, korte gesprekken tijdens de zomervakantie. “Zo willen we iedereen de kans geven zijn of haar stem te laten horen voor onze gemeente. Uiteindelijk zal alles in het najaar verwerkt worden in het gemeentelijk meerjarenbeleidsplan.” Wie het online platform wil bezoeken, kan terecht op www.lennikaanzet.be.