Gemeente zorgt voor aangepast en bijenvriendelijk maaibeheer waardoor grasperken bewust wat langer worden gelaten Amber Gys

03 juni 2020

18u00 0 Lennik Het departement Omgeving organiseert jaarlijks de ‘Week van de Bij’ en zo springt ook Lennik mee op de kar. De gemeente onderneemt verschillende acties zoals een aangepast maaibeheer en het zaaien van bloemenweides op publieke locaties in de gemeente.

De Vlaamse ‘Week van de Bij’ loopt dit jaar van 31 mei tot 7 juni. Tijdens deze week nemen de gemeenten het op voor de bijen, hommels en honingbijen. Ook de gemeente Lennik wil hiervoor haar steentje bedragen en beslisten daarom om het gras op drie proeflocaties even niet meer te maaien. “Aan de grasvelden aan de kerk van Sint-Martens-Lennik, het achterste deel van het kerkhof van Sint-Martens-Lennik en het grasveld voor het kerkhof van Eizeringen werd zo’n plan uitgevoerd”, aldus schepen van Milieu Hendrik Schoukens (Groen).

Er wordt elke keer gekozen voor een afwisseling van wilde, bloemenrijke stukjes met klassiek beheer. Educatieve bordjes maken de bezoekers duidelijk dat de plekjes nog steeds worden onderhouden maar met oog voor de bijen. “Een gelijkaardig maaibeheer wordt ook al toepast in de bloemenweide van de Dekenijtuin”, zegt schepen Heidi Elpers (CD&V). “Er vlak naast werd een deel van het perceel ingericht als hooilandbeheer. Op die manier wordt de Dekenijtuin een fijne plek voor mens en dier.”

Bijenvriendelijke planten

Ook de geboorteboomgaard in Eizeringen en Sint-Kwintens-Lennik worden al beheerd met aandacht voor de bij. “Op de kerkhoven worden geen pesticiden meer gebruikt en hebben we ervoor gezorgd dat aan de achterzijde van het kerkhof verschillende stroken ingezaaid werden met klaprozen en wilde bloemen”, vult Schoukens aan. “De groendienst doet ook z’n uiterste best om bijenvriendelijke planten te plaatsen op bermen en pleinen.”

Net als de voorbije jaren verdeelt het gemeentebestuur gratis bijenvriendelijk bloemenzaad aan de Lennikse burgers. “Gezien de huidige maatregelen zal dit wel wat anders verlopen. Het bloemenzaad is te verkrijgen via heel wat lokale handelaars. Maar door de actuele droogte wacht je best nog even met zaaien tot er wat regen valt.”