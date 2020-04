Gemeente zet centraal ophaalpunt voor beschermingsmateriaal op: “Dagelijks blijven aanvragen binnenkomen” Amber Gys

10 april 2020

10u29 0 Lennik Om mensen in de zorg te ondersteunen en hun werk veilig te kunnen verderzetten, werd er in het gemeentehuis van Lennik een centraal ophaalpunt voor beschermingsmateriaal opgezet. “We willen ons steentje bijdragen zodat de mensen in essentiële beroepen hun werk in veilige omstandigheden kunnen verderzetten”, vertelt burgemeester Irina De Knop.

De gemeente Lennik is de Eerste Lijnszone Pajottenland (ELZ) die onder leiding staat van Jo Borloo en de lokale besturen die hier deel van uitmaken. Dankzij de samenwerking met het Rode Kruis brachten ze de tekorten aan beschermingsmateriaal van zorgverleners in de regio in kaart. Door een bevraging werden alle noden waaronder ontsmettingsalcohol, mondmaskers, handschoenen en beschermingspakken, snel duidelijk.

Wanneer ze het materiaal wouden aankopen, werden ze geconfronteerd met woekerprijzen. De gemeente, ELZ en het Rode Kruis zijn dan maar samen op zoek gegaan naar leveranciers. “Maar dat was niet gemakkelijk”, verduidelijkt burgemeester Irina De Knop. “Meer dan een week wachten op mondmaskers van twee verschillende leveranciers was slechts één van de moeilijkheden waarmee we in aanraking kwamen. Ook nu wachten we nog steeds op twee bijkomende leveringen van mondmaskers, ontsmettingsalcohol en handgel die dan op hun beurt in de loop van volgende week nog verdeeld moeten worden.”

Financieel haalbaar

Om alles financieel haalbaar te houden, plaatste Lennik een iets grotere bestellingen van het beschermingsmateriaal waarnaar de vraag het grootste was. Na onderling overleg en de nodige afspraken gemaakt te hebben, werd de hele som van 28 452.74 euro, betaald door de gemeente voor de andere lokale besturen.

De mensen op het secretariaat en onthaal stonden -en staan nog steeds- op hun beurt in voor de coördinatie en correcte verdeling van het aangekochte materiaal. De Techniekschuur bezorgde ons op eigen initiatief tenslotte meer dan 100 beschermende gezichtsmaskers.

Gratis aangeboden

Het materiaal werd volledig gratis aangeboden aan huisverplegers, dokters, kinderdagverblijven, onthaalouders, kiné’s, tandartsen,… op het Lennikse grondgebied. Op deze manier wil de gemeente haar steentje bijdragen zodat deze mensen in essentiële beroepen hun werk in veilige omstandigheden kunnen verderzetten. “Net voor onze extra inspanningen en hulp zat één van onze huisartsen bijna door zijn voorraad beschermingsmateriaal waardoor deze zelfs vreesde zijn praktijk te moeten sluiten. De andere besturen beslissen zelf wat ze al dan niet doorrekenen aan zorgverstrekkers in hun gemeente.”

Dagelijks blijven aanvragen binnenkomen voor bijkomend beschermingsmateriaal. Ondanks alle inspanningen van de overheid en lokale besturen blijft de nood ook nu hoog.