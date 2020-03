Gemeente wil overlast door zwerfkatten- en honden verminderen Amber Gys

03 maart 2020

17u47 0 Lennik De gemeente Lennik paste zijn beleid in het kader van dierenwelzijn aan. Er wordt voor dierenwelzijn meer dan 10.000 euro vrijgemaakt over een periode van zes jaar. Ze willen vooral de problematiek rond zwerfkatten oplossen.

Het gemeentebestuur wil zich actiever inzetten om de vragen vanuit de burgers in verband met zwerfkatten- en honden correct te beantwoorden en op te volgen. “Vlaanderen verwacht dat de gemeenten stappen ondernemen om de honden en katten op te vangen”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Hendrik Schoukens. “Het voorbije jaren werd samengezeten met De Ark van Pollare, Dierenasiel Ninove en enkele dierenartsen om tot een concrete oplossing te komen.”

De gemeente maakte een overeenkomst met twee Lennikse dierenartsen en de Ark van Pollare. “Momenteel bellen de mensen naar onze milieudienst als ze een zwerfkat spotten, dat willen we zo veel mogelijk vermijden. De mensen kunnen best rechtstreeks bellen naar de Ark, zij zullen ter plaatse gaan en de dieren naar de dierenarts brengen om ze te laten steriliseren. Hierna krijgen ze een knip in het oor en worden ze opnieuw vrijgelaten zodat de mensen weten welke katten al gesteriliseerd werden”, aldus Schoukens. Jonge kittens die minder dan zes weken oud zijn, zullen naar Dierenasiel Ninove worden gebracht en ter adoptie geplaatst.

Meldpunt

Er werd ook werk gemaakt van een meldpunt voor dierenverwaarlozing en dieren in nood. “Wanneer je een dier in nood hebt gevonden of je vermoed dat een dier verwaarloost wordt, kan je ons 24/7 contacteren”, zegt Hans Lenvain van de Ark van Pollare. “Voor loslopende honden kan je best meteen de Ark contacteren. Indien wij niet bereikbaar zijn, is het goed om de politiediensten te verwittigen. De Ark beschikt over enkele hondenkennels om de honden tijdelijk in op te vangen.”