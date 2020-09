Gemeente wil inwoners nog meer betrekken om het Lennik van de toekomst vorm te geven Tom Vierendeels

27 september 2020

14u12 1 Lennik De gemeente Lennik gaat inzetten op een nieuw platform om de inwoners te kunnen bevragen over hun meningen en wensen. Bedoeling is om zo aan meer participatie te doen onder de noemer ‘Lennik 2030' zodat burgers mee vorm kunnen geven aan het Lennik van de toekomst.

Aan de basis ligt het herbekijken van de werking van de verschillende adviesraden. Moment wordt nog altijd gewerkt rond drie pijlers: Mens, Omgeving en Vrije Tijd. Binnen deze drie domeinen komen verschillende thema’s aan bod zoals verengingen, sport, erfgoed, dierenwelzijn, mobiliteit, landbouw enzovoort. Om de toekomstplannen van Lennik 2030 vorm te geven wil de gemeente verder blijven luisteren naar de mening van de mensen die Lennik door en door kennen. Dat zijn de inwoners en de trouwe bezoekers. Er zal zowel online als offline gevraagd worden naar jouw mening. Offline is het geval door te informeren via het infomagazine of door meningen mee te ven via geschreven postkaarten die in de ideeënbussen gedeponeerd kunnen worden. Online zal alles voornamelijk via www.lennikaanzet.be verlopen.