Gemeente op zoek naar partners in strijd tegen voedselverspilling Amber Gys

17 juni 2020

De gemeente en het OCMW van Lennik kunnen via de provincie Vlaams-Brabant een project rond voedselverspilling uitwerken. Dat is een thema wat heel wat partners aanbelangt en belangrijk is in het kader van gezondheid en klimaatverandering. De gemeente is hiervoor op zoek naar partners die mee willen werken. Welke vorm het precies zal aannemen voor de gemeente, zal de werkgroep uitwerken. Om alles in goede banen te leiden, wordt de gemeente via een subsidie van de provincie ondersteund door de vzw Foodwin. Er wordt een eerste digitale workshop georganiseerd op 8 juli van 18.30 tot 21 uur. Inschrijven kan tot 5 juli via een mailtje naar communicatie@lennik.be.