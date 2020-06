Gemeente Lennik richt dit najaar BIN-netwerk op en gaat op zoek naar leden Amber Gys

24 juni 2020

16u39 0 Lennik Om overlast en criminaliteit in de toekomst te voorkomen, wil de gemeente een BIN oprichten. Politiezone Pajottenland en de gemeente Lennik organiseerden daarom op 6 februari een eerste infoavond rond preventie en de oprichting van een zo’n buurtinformatienetwerk (BIN).

Tijdens de nacht van 20 op 21 juni werden op de Frans Van der Steenstaat de spiegels van acht wagens omgedraaid waardoor vier wagens beschadigd raakten. Door het lawaai werden verschillende bewoners opgeschrikt. Naast dit spoor van vernieling, belden de daders ook aan bij enkele huizen. De vandalen zijn voorlopig nog op vrije voeten. Momenteel voert de politie een uitgebreid buurtonderzoek en controleert het de beelden van publieke camera’s. “Wij tillen zwaar aan deze feiten en betreuren deze ook sterk”, aldus burgemeester Irina De Knop (Open-Vld).

Opstart BIN

Om dit soort overlast en deze vorm van criminaliteit in de toekomst te voorkomen en aan te pakken, wil de gemeente een BIN oprichten. Gemeenteraadslid Jo Massaer (Open Vld) zette dit voorstel afgelopen jaar al op de agenda om te bekijken en wordt nu dus werkelijkheid. In het najaar wordt de definitieve inwerkingstelling van het BIN Lennik voorzien. De gemeente is daarop op zoek naar BIN-leden die informatie en bewegingen willen signaliseren aan de politie. Ook gaan ze op zoek naar medewerkers voor in de stuurgroep. Geïnteresseerden kunnen hiervoor mailen naar bin@lennik.be voor 31 juli met naam, adres, telefoonnummer en mailadres.