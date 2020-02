Gemeente Lennik ondersteunt ‘Levensloop’ en zoekt volop naar vrijwilligers Amber Gys

21 februari 2020

15u11 0 Lennik Lennik ondersteunt het initiatief van gemeenteraadslid Chris De Moyter om een ‘Levensloop’ te organiseren. Chris De Moyter strijdt sinds vorig jaar tegen ‘het beest’ zoals ze het zelf omschrijft. Het project wordt gelanceerd vanuit Stichting tegen Kanker maar de organisatie ligt volledig in handen van de gemeenten.

Via ‘Levensloop’, een prachtig initiatief van Stichting tegen kanker waarbij het gemeenschapsleven 24 uur lang als 1 grote gemeenschap op staat en de strijd tegen kanker aan gaat, wil ze zich graag inzetten om lotgenoten een duwtje in de rug te bieden. Een ‘Levensloop’ komt er niet vanzelf. Het is dankzij burgerparticipatie, jullie helpende handen en de inzet van vrijwilligers dat ‘Levensloop’ succesvol is.

Afgelopen donderdag werd een startvergadering georganiseerd voor potentiële vrijwilligers zodat ze goed weten welk engagement er wordt gevraagd. Zo’n dertig mensen waren aanwezig en overtuigd om zich hiervoor in te zetten. “Vanuit het gemeentebestuur willen we dit ondersteunen maar dat kan enkel slagen als we genoeg vrijwilligers hebben”, aldus burgemeester Irina De Knop (Open VLD).

‘Het beest’

Gemeenteraadslid Chris De Moyter strijdt sinds vorig jaar tegen kanker en wou iets organiseren. ‘Ik wou iets sportief organiseren om mensen met kanker naar buiten te brengen. Ik legde het concept van Levensloop uit aan burgemeester Irina De Knop en ze was meteen overtuigt. De kankerpatiënt staat bij dit project centraal en wordt als een ware eregast behandeld”, vertelt Chris.

“Het concept Levensloop bestaat uit drie sleutelmomenten waaronder de openings- en slotceremonie en een kaarenceremonie waarbij iedereen hun geliefden kan eren en herinneren”, gaat Chris verder. “De Levensloop duurt 24u want kanker slaapt nooit. Het symboliseert de strijd en de uitdagingen die iedereen moet overwinnen. Bekijk dit zeker niet als een wedstrijd, je kan stappen of lopen, alles mag behalve roken (lacht).

Wie geïnteresseerd is om te helpen als vrijwilliger kan terecht bij Chris via chris.de.moyter@gmail.com