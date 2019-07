Gemeente Lennik fluit niet-goedgekeurde Tour-evenementen terug: "Geen goedkeuring? Dan gaat event niet door” Michiel Elinckx

04 juli 2019

17u49 0 Lennik Het Lennikse gemeentebestuur heeft verschillende organisaties van Tour-evenementen teruggefloten. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) merkt op dat de laatste weken nieuwe evenementen opduiken, maar die hebben geen goedkeuring gevraagd aan het gemeentebestuur. “Wie staat er in voor de veiligheid”, vraagt De Knop zich af.

De Tourkoorts stijgt naar een zenit, Lennik maakt zich op voor de doortocht van het peloton. Dat het een groot volksfeest wordt, staat buiten kijf. Onder meer op de Markt wordt Tour de Bruegel georganiseerd, een feest met verschillende optredens en een bruegelbuffet.

Aanvraag via evenementenformulier

Maar de laatste weken schoten nieuwe evenementen als paddenstoelen uit de lucht. Verschillende privé-initiatieven willen een groot televisiescherm plaatsen, maar dat mag niet zonder toestemming van de gemeente Lennik. Het college waarschuwt de organisaties die geen contact opgenomen hebben met de officiële instanties. “Indien je een openbaar evenement wenst te organiseren, dan moet je hiervoor een aanvraag doen door het evenementenformulier in te vullen en door te sturen naar het gemeentebestuur”, klinkt het. “Het is pas na goedkeuring door het college, dat het een openbaar evenement mag worden. Aangezien het nog slecht enkele dagen is voor de doortocht van de Tour de France is de kans groot dat het evenement zal worden geweigerd. Daarom raden we iedereen aan om naar de festiviteiten op de markt in Lennik te komen. Zo kunnen we er een groot volksfeest van maken.”

Problemen met VRT

Het Lenniks gemeentebestuur wijst ook op mogelijke problemen met de VRT. “Wie een rit wil tonen op groot scherm, kan dat pas nadat een aanvraag werd gedaan bij de klantendienst van de VRT. Bij de vertoning zijn er ook een aantal regels van toepassing.” Burgemeester De Knop wil het volksfeest niet verknallen, maar vindt dat het nodig was om de waarschuwing de wereld in te sturen. “De laatste weken zagen we plots verschillende evenementen opduiken, die geen aanvraag hebben gedaan bij ons”, aldus burgemeester De Knop. “Wie het nu nog wil doen, is eraan voor de moeite. Onder meer de hulpdiensten moeten telkens hun goedkeuring geven, dat is niet meer mogelijk. Het zou ook niet eerlijk zijn om dit door de vingers te zien. Andere jaarlijkse evenementen moeten altijd vergaderen met de verschillende instanties om een vergunning te verkrijgen.”

Verantwoordelijk

Daarnaast hamert De Knop op de veiligheid van de Tourpassage. “Ik snap dat iedereen enthousiast is, maar sommige evenementen zijn te laat in gang geschoten. Als er iets gebeurt op zo’n event, wie is dan verantwoordelijk? Het zou makkelijk zijn om naar het gemeentebestuur te kijken, terwijl we geen toestemming hebben gegeven. Voor de passage van het peloton hadden we graag een overzicht van alle evenementen. Zo kunnen we perfect ingrijpen als er problemen zouden zijn.” De renners rijden zaterdag omstreeks 12.45 uur het Lenniks grondgebied op. Na de passage langs de Markt gaat het peloton naar de Negenbunderstraat en het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.