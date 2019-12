Gemeente koopt woning in Schapenstraat om nieuwe parking aan te leggen in schoolomgeving Tom Vierendeels

24 december 2019

16u07 0 Lennik De gemeente Lennik gaat extra parking aanleggen in de omgeving van de bibliotheek en de school Sint-Godelieve-Instituut (SGI). Het bestuur heeft hiervoor een woning met grond aangekocht. Er wordt geschat ruimte te zijn voor een vijftigtal auto’s.

De heraanleg van de Schapenstraat is momenteel volop aan de gang, maar in de aanloop naar deze werken werd door buurtbewoners een petitie gelanceerd omdat ze vreesden dat parkeren in de straat niet meer mogelijk ging zijn. Dit omdat er onder meer een fietssuggestiestrook geplaatst zal worden. De gemeente heeft nu de woning naast de bibliotheek aangekocht om er een parking aan te leggen. Of het huis zelf behouden blijft wordt nog bekeken. Volgens het bestuur zou er plaats zijn voor een vijftigtal wagens en wordt de vergelijking gemaakt met de parking in de Schoolweg. De parking is er vooral voor ouders van leerlingen van het SGI, gebruikers van de feestzaal en een uitbreiding van de parkeerplaatsen van de dorpskern van Sint-Martens-Lennik.