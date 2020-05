Gemeente heropent outdoor sportinfrastructuur onder voorwaarden Amber Gys

20 mei 2020

08u00 0 Lennik Vanaf woensdag 20 mei kan men in Lennik opnieuw gebruik maken van de outdoor sportinfrastructuur. De gemeente rekent hiervoor op ieders verantwoordelijkheid om de opgelegde richtlijnen op te volgen en na te leven.

De petanqueterreinen in Sint-Martens-Lennik werden al opnieuw opengesteld op 7 mei en kunnen gebruikt worden. Dit natuurlijk mits naleving van de maatregelen zoals hygiëne en social distancing. Het skatepark op de sportsite Jo Baetens wordt vanaf 20 mei opnieuw opengesteld op een beperkt aantal uren. Het skatepark mag enkel betreden worden op maandag en woensdag van 12 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Deze beperkte openingsuren zijn nodig omdat toezicht hierop verplicht is. Er worden maximum 20 skaters tegelijk toegelaten op het skatepark.

De beachterreinen zijn vanaf woensdag 20 mei opnieuw toegankelijk voor sportclubs. De terreinen kunnen gereserveerd worden door sportclubs voor hun trainingen, steeds onder leiding van een trainer of begeleider. Een trainingsgroep mag bestaan uit maximaal 20 spelers. Ook de Finse piste is opnieuw vrij te gebruiken net als de tennisterreinen. Per terrein worden twee spelers toegelaten.