Geflitst aan 121 en 124 kilometer per uur op Ninoofsesteenweg: “N8 is geen snelweg, wel een dodenweg” Tom Vierendeels

04 juni 2019

17u48 0 Lennik Twee personen die de Ninoofsesteenweg aanzagen als een snelweg verschenen voor de Halse politierechtbank. Beide personen werden vorig jaar geflitst terwijl ze meer dan 120 kilometer per uur reden.

De eerste overtreding gebeurde op 21 februari in Schepdaal. De 75-jarige zaakvoerder van een bouwfirma werd met zijn Mercedes aan 124 kilometer per uur geflitst. “Hij moest voor de zaak dringend enkele zaken gaan halen in Drogenbos”, stelde de advocaat. “Mijn cliënt excuseert zich wel voor deze overtredingen. Hij liep in het verleden al acht veroordelingen op, maar de laatste dateert wel al van 2010.” De rechter sprak een boete van 800 euro uit waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 45 dagen. Tijdens die periode mag de man wel nog het C-rijbewijs.

Enkele weken later, op 13 maart, werd een bestuurder in Lennik betrapt op het rijden van 121 kilometer per uur. “Mijn cliënt was op weg naar het werk en was al wat aan de late kant”, zei de advocaat. Hij vond naar eigen zeggen ook dat de weg zich wat leent tot het rijden van die snelheid. De politierechter was kort: “De Ninoofsesteenweg is geen snelweg, maar is wel altijd een dodenweg geweest”. De hardrijder kreeg een boete van 200 euro en een rijverbod van 8 dagen.