Geen school, maar wel vijf bussen ingezet om schoolkinderen naar huis te brengen: “Dit is complete geldverspilling” Amber Gys

04 mei 2020

18u40 22 Lennik Enkele bussen van De Lijn werden maandag ingezet om schoolgaande kinderen uit het Sint-Godelieve-Instituut op te pikken. Maar kinderen waren er nog niet aangezien alle scholen nog steeds hun deuren gesloten moeten houden door het coronavirus. Volgens de chauffeurs en de vakbond ACOD is het een grote geldverspilling, volgens De Lijn moesten ze op korte tijd kunnen anticiperen.

In Lennik reden maandag om 16u30 vijf bussen uit. Normaal, zou je denken, maar dat was het helemaal niet. De vijf Lijnbussen worden tijdens de schooldagen ingezet als schoolbussen om de kinderen aan het Sint-Godelieve-Instituut op te pikken na hun lesdag en opnieuw veilig naar huis te voeren. De scholen zijn echter nog niet open, dus zijn er ook geen kinderen om te kunnen vervoeren. Deze situatie zal zich de komende veertien dagen blijven herhalen.

De chauffeurs vinden deze ritten onnodig, maar verdienen zo wel hun boterham. “Dit is complete tijd- en geldverspilling”, klinkt het bij één van de chauffeurs. “Wij worden betaald om met lege bussen naar een school heen en terug te rijden. Dat is geldverspilling voor De Lijn, tijdverspilling voor ons, maar ook voor het milieu is dat een heel slechte zaak. Bussen inzetten aan scholen heeft nu helemaal nog geen zin want ze zijn niet eens open. De hele rit naar school en de andere bestemmingen hebben wij niemand om te vervoeren.”

Wij worden betaald om met lege bussen naar een school heen en terug te rijden. Dat is geldverspilling voor De Lijn en tijdverspilling voor ons. Chauffeur De Lijn

Anticiperen op korte tijd

Bij vervoersmaatschappij De Lijn denken ze anders over deze regeling. “Het is en blijft nuttig om met de normale dienstregelingen te blijven rijden, ook tijdens de schooluren”, aldus woordvoerder van De Lijn Sonja Loos. “Er zijn op die ritten ook pendelaars die de bus nemen naar hun werk. Omdat de bussen naar of langs een school rijden, wil niet zeggen dat er het hele traject niemand heeft opgezeten.” Volgens Loos was het ondoenbaar om op korte tijd alle dienstregelingen aan te passen. “We moesten snel kunnen anticiperen tijdens deze periode. We konden niet op zo’n korte tijd alle regelingen aanpassen. Het is belangrijk voor de reizigers dat wij bij De Lijn - ook tijdens de coronacrisis - vaste uren, trajecten en haltes aanbieden.”

Bij de afgevaardigde van de socialistische vakbond ACOD (Algemene Centrale der Openbare Diensten) klinkt het dan weer anders. “Zopas werd bekend gemaakt dat De Lijn aangepaste dienstregelingen heeft gemaakt voor de bussen. Hierbij worden de schoolritten uit de regelingen gehaald want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de chauffeurs onnodige ritten moeten rijden. Deze aangepaste ritten zullen mogelijks vanaf woensdag 6 mei hun intrede doen.”



