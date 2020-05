Gebruikers openbaar vervoer mogen nu al een stoffen mondmaskertje afhalen Tom Vierendeels

01 mei 2020

15u25 0 Lennik Lennikenaren die vanaf maandag opnieuw aan het werk moeten of gebruik moeten maken van het openbaar vervoeren hebben recht op een gratis stoffen mondmasker. Op termijn moet elke inwoners ook eentje thuis ontvangen.

Wie vanaf 4 mei opnieuw aan het werk moet of gebruik moet maken van het openbaar vervoer kan vanaf maandag terecht op het gemeentehuis om een gratis stoffen mondmasker af te halen. Een abonnement van het openbaar vervoer of een attest van de werkgever is nodig. Voor kinderen zijn er nog geen maskers beschikbaar. Het onthaal is dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur geopend, op woensdag tot 16 uur en op donderdag ook van 16 uur tot 20 uur.

Later zal elke inwoner thuis zijn of haar mondmasker ontvangen. De bezorging zal vermoedelijk halfweg mei gebeuren.