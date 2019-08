FOTOREEKS. Prachtige Venetiaanse optocht trekt door Groenenberg en Gaasbeek Tom Vierendeels

04 augustus 2019

17u55 7 Lennik Prachtig schouwspel zondagnamiddag in de kasteelparken van Groenenberg en Gaasbeek. Tal van personages namen deel aan optocht, gehuld in Venetiaanse kledij. Het bezoek van de Naamse groep Regards Vénitiens kon rekenen op massale belangstelling, voornamelijk van (amateur)fotografen.

Regards Vénitiens, een groep uit de provincie Namen, neemt ieder jaar deel aan het carnaval in Venetië. “Ze klopten bij ons aan voor een fotoshoot in de rozentuin van het Colomapark van Sint-Pieters-Leeuw”, vertelt Hilde Groenweghe van Natuur & Bos. “We zagen potentieel in een samenwerking. Voor de eerste keer organiseerden we een optocht.” De groep vertrok in het park van Groenendaal om vervolgens de weg over te steken en zich door de dreef van het Gaasbeekse kasteeldomein naar de museumtuin te begeven. Door het warme zomerweer nam de groep even een pauze om vervolgens rond te wandelen in de tuin. Daar poseerden ze gretig voor de vele fotografen. Tal van mensen gingen ook op de foto met de personages. “Venetiaanse maskers hebben altijd tot de verbeelding gesproken”, klinkt het. “Vanaf het einde van de dertiende eeuw zouden de Venetianen maskers dragen om hun sociale status te verbergen en hun anonimiteit te waarborgen.”

Voor herhaling vatbaar?

De eerste editie zal geëvolueerd worden door Natuur & Bos. “Als het een succes wordt, kunnen we het jaarlijks herhalen”, klonk het op voorhand. “In Annevoie- Rouillon (een deelgemeente van Anhée in de provincie Namen red.) groeide het evenement zo ook uit en inmiddels lokt de optocht elk jaar meer dan tienduizend bezoekers.”