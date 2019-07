FOTOREEKS. Na 129 jaar verlaat brandweer het centrum van Lennik: verhuis werd maandag met 15 personen gestart Tom Vierendeels

08 juli 2019

18u19 15 Lennik De brandweermannen van de post Lennik zijn maandag eigenhandig gestart met de verhuis van de inboedel naar de ‘nieuwe’ kazerne in Eizeringen. Een verhuisfirma komt er niet aan te pas, maar het wagenpark van de zone telt voldoende materiaal dat geschikt lijkt om meubels te verhuizen. De ‘Lennikse brandweer’ verlaat zo na meer dan 100 jaar het centrum van de gemeente.

129 jaar zat de Lennikse brandweer in het centrum van Lennik en sinds 1987 vond ze ook een vaste stek in de Karel Keymolenstraat. Maar de Lennikenaren zien hun vaste bewoners nu uit het centrum vertrekken. Vanaf woensdagavond 18 uur zullen de brandweermannen en -vrouwen van de post Lennik uitrukken vanuit de ‘nieuwe’ kazerne aan het kruispunt Eizeringen. “Door de drukte besef je het misschien nog niet ten volle, maar wanneer we woensdag de deur zullen dichttrekken zou het wel een emotioneel moment kunnen worden”, stelt kapitein Danny Van Laethem, zelf al 29 jaar aanwezig in Lennik. “Intussen zijn er misschien niet veel mensen meer die hier al vele jaren zitten, maar voor al die anderen zal het waarschijnlijk ook wel een speciaal moment worden.”

Maand voorbereiding

En die drukte waarover Van Laethem spreekt is er inderdaad. Na een maand van voorbereidend werk werd maandag gestart met het verhuizen van de volledige inboedel. “In totaal zijn we met vijftien personen aan de slag”, gaat het verder. “We hebben twee dagen uitgetrokken voor het transport naar Eizeringen. Tegen de middag hadden we de vrachtwagen al een viertal keer gevuld, dus reken maar op een tiental volle vrachtwagens in totaal. In Eizeringen hebben we een dag uitgetrokken voor de verdere opbouw. Bedoeling is om vanaf 18 uur vanuit de locatie Eizeringen uit te rukken. Intussen blijven de ziekenwagen en brandweerwagens uit de Keymolenstraat vertrekken.” Naast de Lennikse brandweermannen komen ook de collega’s uit Zaventem een handje toesteken met een hoogtewerker om alles zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Stand-by

En intussen blijven de interventies wel doorgaan. “Maandagochtend werd er bijvoorbeeld twee keer uitgerukt”, gaat Van Laethem verder. “Er is een ploeg van zes personen die paraat staat voor de burgers en op elk moment kan uitrijden. Dat maakt het allemaal wat specialer dan een traditionele verhuis, maar alles is voldoende gecoördineerd. Op voorhand werd ook een grondige inventaris opgemaakt. Het grootste deel van het materiaal wordt uiteraard gerecupereerd en bijvoorbeeld ook een antieke pomp die een emotionele waarde heeft, zal een speciaal plekje in Eizeringen krijgen. We beseffen wel dat er de komende maanden nog gewerkt zal moeten worden aan de definitieve inventaris, maar de eerste prioriteit nu gaat naar het tijdig operationeel krijgen van de nieuwe post in Eizeringen.”

Colonne

Woensdag zelf zullen ook alle voertuigen uit de Karel Keymolenstraat in colonne vertrekken richting Eizeringen. Dat belooft een opmerkelijk schouwspel te worden. De brandweer brengt op deze manier ook een saluut aan de Lennikenaren. De colonne zal rond 15.30 uur vertrekken en gaat onder meer via het Masiusplein, de Kroonstraat en Negenbunderstraat om vervolgens de Edingsesteenweg tot in Eizeringen af te rijden.