Fitnessclub Fithuis genekt door coronacrisis en sluit definitief de deuren: “Dit heeft ons over de rand geduwd” Amber Gys

19 juni 2020

17u03 0 Lennik Fitnessclub Het Fithuis is al 28 jaar een vaste waarde in het centrum van Lennik. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat ze met de zaak definitief de handdoek in de ring moeten gooien. De meer dan 500 vaste leden van de club kunnen wel nog terecht in een andere fitnessclub in Eizeringen.

De fitnessclub Het Fithuis werd in 1992 opgericht door Peter Couvent en telt sindsdien nog steeds 500 vaste leden. Deze leden zullen vanaf vandaag echter op een andere plaats hun dagelijkse of wekelijkse oefeningen moeten uitvoeren. Het Fithuis is door de coronacrisis maar liefst 90 procent van hun omzet kwijt en zijn niet rendabel genoeg meer om het verhaal in Lennik nog te kunnen verderzetten. “Het coronavirus heeft ons over de rand geduwd”, vertelt Tom Valcke (34) van het managementteam. “Het was al geen evidente sector voor de crisis, maar dit heeft alles gewoon zo veel moeilijker gemaakt.”

Alternatieve lessen

Tijdens de crisis hebben de trainers in het centrum wel nog hun uiterste best gedaan om toch nog fitness te laten doorgaan. Er werd geprobeerd om lessen te geven in open lucht, maar dat strookte niet met de verwachtingen. “We hadden meer verwacht van dat initiatief. We hebben niet de hoeveelheid mensen ontvangen dat we hadden gehoopt.”

De club had de voorbije weken erg moeilijk, maar de coronacrisis was de druppel die de emmer deed overlopen. “Dit is geen faillissement. De sluiting van Het Fithuis is net om ervoor te zorgen dat we niet failliet zullen gaan”, verduidelijkt Valcke. “Sinds het begin van de coronacrisis op 13 maart zijn we bijna 90 procent van onze volledige omzet kwijt geraakt. Het was een moeilijke en harde beslissing, maar dit is het beste dat we kunnen doen.”

Definitief gesloten

De zaak sluit vanaf 20 juni definitief de deuren, en dat was geen makkelijke beslissing. “Het is nu even kei hard voor alle leden maar we merken dat iedereen alsnog positief kan blijven”, aldus Jente De Weerdt (34) van het managementteam. In Het Fithuis moeten door de sluiting twee trainers op zoek naar een nieuwe job. Ook de zelfstandige lesgevers zullen in het gebouw geen lessen meer kunnen geven. Het Fithuis is het enige centra van de groep, wel geven ze nog fitnesslessen in bedrijven op zo’n 15 locaties in België.

Over het gebouw en de inboedel is momenteel nog geen specifiek plan bedacht. “Maar we staan open voor alle kanalen. Het gebouw komt vrij en kan dus aan iedereen verhuurd worden bijvoorbeeld als nieuw fitnesscentra of onderwijsinstelling. De toestellen kunnen hier blijven staan, maar we zouden ook een deel ervan kunnen verkopen als iemand dat zou wensen.”

On Line fitness

De meeste leden van Het Fithuis in Lennik hebben nog een lopend abonnement. De beurtenkaart (of abonnement dat nog niet verlopen is) kunnen opgebruikt worden bij On Line fitness in Eizeringen. Alle leden van Het Fithuis die overstappen naar On Line fitness krijgen zes maanden gratis cadeau. “Vanuit Het Fithuis willen wij nogmaals al onze trouwe leden en medewerkers bedanken om zich de afgelopen jaren in te zetten en ons Fithuis tot een succes te maken”, sluit De Weerdt af.