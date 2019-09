Festivark zamelt geld in voor Ark van Pollare (met onder meer optreden van Katastroof) Michiel Elinckx

16 september 2019

17u42 0 Lennik Op zaterdag 5 oktober vindt het festival Festivark plaats. De muziekoptredens zijn ten voordele van de Ark van Pollare.

De Lennikse Jongensschool zal het decor vorm voor Festivark. De deuren openen om 16 uur. Om 17.30 uur zullen The Dirty Scums hun West-Vlaamse punk brengen. Vanaf 20 uur maakt de legendarische Antwerpse band Katastroof hun opwachting. Daarna volgen nog The Wolf Banes, St Jimmy’s en dj Dirk Stoops. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro, aan de deur betaal je 12,50 euro. Alle info en tickets vind je via www.festivark.be.