Extra geld voor 71ste editie jaarmarkt Lennik Amber Gys

14 februari 2020

09u25 0 Lennik Het jaarmarktcomité van Lennik krijgt voor zijn activiteiten rond het Brabants trekpaard een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. De 71ste editie gaat dit jaar door op 21 november 2020.

“De provincie wil met deze subsidie het organiseren van activiteiten rond het trekpaard aanmoedigen. Zo kan het bredere publiek kennis maken met onze Brabants trots door activiteiten zoals de jaarmarkt”, vertelt de verantwoordelijke van de provincie Hans Croon. Het jaarmarktcomité werkt al jaren rond het Brabants trekpaard en wil ook dit jaar bijkomende activiteiten organiseren rond het trekpaard. Voor het comité is deze premie meer dan welkom.

Bij de onthulling van het monumentale standbeeld van het Brabants trekpaard van Koenraad Tinel “Prins, trots van Brabant”, werd er bij de keuring van de trekpaarden een extra prijs toegekend voor het beste trekpaard. Deze prijs wordt nog steeds toegekend onder een enorme belangstelling. Dit jaar worden ook de bijkomende activiteiten uitgebreid zoals een hoefsmid .

Voorzitter Marc Govaert is heel tevreden : “Door een toeval kregen we in de loop van de maand november te horen dat er een premie werd gegeven door de provincie Vlaams-Brabant voor activiteiten rond het Brabants trekpaard. Na wat informatie te hebben ingewonnen hebben we geen ogenblik geaarzeld om een subsidiedossier in te dienen. We hopen dat we in de toekomst nog kunnen samenwerken met de provincie aangezien het Brabants Trekpaard ons zeer nauw aan het hart ligt. Waarschijnlijk is dit ook te wijten omdat Lennik in het Pajottenland is gelegen , de bakermat voor de kweek van dit prachtig paard.”