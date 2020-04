Ex-schepen Van Ginderdeuren veroordeeld tot 3 jaar cel, deels met uitstel, voor gesjoemel als voorlopig bewindvoerder Wouter Hertogs

11u17 0 Lennik Voormalig schepen Filip Van Ginderdeuren is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor verschillende wanpraktijken. De man misbruikte volgens de rechtbank zijn functie van voorlopig bewindvoerder om geld te verduisteren van kwetsbare personen. Ook moet hij zijn slachtoffers in totaal zo’n 140.000 euro terugbetalen. Van Ginderdeuren had eerder ter zitting mea culpa geslagen maar verwees naar ‘de slechte organisatie’ van zijn kantoor als oorzaak van de problemen.

In totaal werd de voormalige schepen vervolgd voor 27 feiten van verduistering, vijf feiten van valsheid, elf feiten van oplichting, voor misbruik van de zwakke toestand van één persoon en voor twee feiten van aanmatiging van de titel van advocaat, nadat hij al geschrapt was van de Tableau ten laste gelegd. Voor een deel van deze tenlasteleggingen werd hij vrijgesproken. Toch kreeg hij voor de feiten die wel bewezen werden verklaard nog en fikse celstraf van 3 jaar. De helft van de straf werd met uitstel uitgesproken.

Onregelmatigheden

Op 11 maart 2015 werd de schepen opgepakt op verdenking van valsheid in geschrifte en verduistering. Hij zat twee maanden in voorhechtenis in de gevangenis van Vorst. Kort na zijn arrestatie verklaarden twee gedupeerden in onze krant nog dat ze voorschotten aan Van Ginderdeuren betaalden om zaken in orde te brengen, maar uiteindelijk gebeurde er niets. Een jaar later stond de politie opnieuw aan de deur. Opnieuw werd hij opgepakt en voor bijna drie weken naar de gevangenis van Vorst gebracht. Tijdens het onderzoek vonden de speurders in zijn kantoor duizenden ongeopende facturen, rappels, brieven en aangetekende zendingen in verband met zijn pupillen. Rekeningen van rusthuizen en huur van appartementen en woningen werden niet betaald, doktersbriefjes werden niet ingediend bij de ziekteverzekering, zodat de pupillen niet terugbetaald werden, en zijn eindrapporten aan de vrederechter stonden vol onregelmatigheden. In een aantal gevallen liet Van Ginderdeuren zelfs na om de vrederechter te melden dat zijn pupil overleden was.

Organisatie

Zelf zei hij altijd recht in zijn schoenen te staan. “Als die zaak groot genoeg was, dan had de rechter mij al lang veroordeeld”, liet hij zich in eerdere interviews ontvallen. “Ik heb het dossier zelf uitgeplozen en trek daar één conclusie uit: de liberale kopstukken wilden mij weg uit het schepencollege.” Ook voor de rechtbank betwistte hij de meerderheid van de feiten. “Die feiten gebeurden in het kader van de organisatie van mijn kantoor. Nooit heb ik de intentie gehad om die mensen schade toe te brengen”, sprak hij de rechter toe. Zijn advocaat had de eenvoudige schuldigverklaring gevraagd. “Hij heeft heel wat schade veroorzaakt, maar wanbeheer is geen misdrijf. Het klopt dat hij geld van zijn pupillen niet heeft doorgestort, maar dat geld stond op zijn derdenrekening, niet op zijn persoonlijke rekening. Van enige toeëigening is dus geen sprake”, klonk het.

In hetzelfde dossier werd ook een gepensioneerde agent veroordeeld voor verduistering en valsheid in geschrifte. Hij hielp Van Ginderdeuren toen er woningen moesten ontruimd worden.Hij kreeg een gevangenisstraf van 6 maand, met uitstel. Eerder ontkende hij dat hij op de hoogte was van de praktijken van de toenmalige voorlopige bewindvoerder.