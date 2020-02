Ex-schepen Filip Van Ginderdeuren riskeert 3 jaar cel voor gesjoemel als voorlopig bewindvoerder Wouter Hertogs

06 februari 2020

14u32 4 Lennik Voormalig schepen Filip Van Ginderdeuren riskeert drie jaar cel voor verschillende wanpraktijken. Volgens het parket misbruikte hij zijn functie van voorlopig bewindvoerder om geld te verduisteren van kwetsbare personen. “Ik had nooit de intentie om die mensen schade toe te brengen. De feiten kaderden in de slechte organisatie van mijn kantoor”, nam Van Ginderdeuren zelf het woord ter zitting.

De voormalige schepen moest zich donderdagvoormiddag in het Brusselse justitiepaleis voor een waslijst aan aantijgingen verantwoorden. In totaal werden hem 27 feiten van verduistering, vijf feiten van valsheid, elf feiten van oplichting, voor misbruik van de zwakke toestand van één persoon en voor twee feiten van aanmatiging van de titel van advocaat, nadat hij al geschrapt was van de Tableau ten laste gelegd. Op 11 maart 2015 werd de schepen opgepakt op verdenking van valsheid in geschrifte en verduistering. Hij zat twee maanden in voorhechtenis in de gevangenis van Vorst. Kort na zijn arrestatie verklaarden twee gedupeerden in onze krant nog dat ze voorschotten aan Van Ginderdeuren betaalden om zaken in orde te brengen, maar uiteindelijk gebeurde er niets. Een jaar later stond de politie opnieuw aan de deur. Opnieuw werd hij opgepakt en voor bijna drie weken naar de gevangenis van Vorst gebracht. Hij mocht door het lopende onderzoek geen advocaat meer zijn. Volgens het parket oefende hij die functie toch weer uit. Daarom moest hij voor twee feiten hiervan terechtstaan.

Zelfmoordpogingen

Tijdens het uitgebreid requisitoir van het openbaar ministerie bleek dat het niet min is wat hem verweten wordt. “De politie vond in zijn kantoor duizenden ongeopende facturen, rappels, brieven en aangetekende zendingen in verband met zijn pupillen”, zei substitute Carol Vercarre. “Rekeningen van rusthuizen en huur van appartementen en woningen werden niet betaald, doktersbriefjes werden niet ingediend bij de ziekteverzekering, zodat de pupillen niet terugbetaald werden, en zijn eindrapporten aan de vrederechter stonden vol onregelmatigheden.”

In een aantal gevallen liet Van Ginderdeuren zelfs na om de vrederechter te melden dat zijn pupil overleden was. Erger is dat de man volgens het parket zijn pupillen ook liet opdraaien voor de nalatigheidskosten die door zijn optreden veroorzaakt werden, en dat hij zich herhaaldelijk geld of eigendommen van pupillen zou toegeëigend hebben. “Beklaagde heeft geen enkel normbesef. Daarenboven heeft hij nul schuldbesef. Als voorlopig bewindvoerder beheerde hij op een rampzalig slechte manier de goederen en gelden van fysiek en psychisch zeer kwetsbare personen”, vatte de procureur het samen.

Hierna volgde een ellenlange lijst mistoestanden. Het schrijnendste geval was misschien wel dat van Guy S. Van Ginderdeuren trad op als voorlopig bewindvoerder voor hem, aangezien hij met zware psychische problemen kampte. “Hij betaalde sommige rekeningen niet, en anderen te laat. Het erge was dat hij de huur van mijn cliënt niet betaalde. Hierdoor werd hij uit zijn appartement gezet. Mijn cliënt stond plots op straat zonder dat hijzelf hier enige schuld aan had. Hij kon dit niet aan en heeft twee zelfmoordpogingen ondernomen. En dat allemaal omdat meneer Van Ginderdeuren zijn taak niet vervulde!”, aldus de advocate van S., die dan ook een morele schadevergoeding van 250 euro vroeg. De verdediging betwistte dit omdat Van Ginderdeuren toen niet meer betrokken zou geweest zijn bij het dossier.

Geen toeëigening

Zelf zei hij altijd recht in zijn schoenen te staan. “Als die zaak groot genoeg was, dan had de rechter mij al lang veroordeeld”, liet hij zich in eerdere interviews ontvallen. “Ik heb het dossier zelf uitgeplozen en trek daar één conclusie uit: de liberale kopstukken wilden mij weg uit het schepencollege.” Ook voor de rechtbank betwistte hij de meerderheid van de feiten. “Die feiten gebeurden in het kader van de organisatie van mijn kantoor. Nooit heb ik de intentie gehad om die mensen schade toe te brengen”, sprak hij de rechter toe.

Zijn advocaat Sven De Baere hamerde op de context van de feiten. “Mijn cliënt was één van de weinige advocaten die in Brussel bewindvoerder wilde zijn voor Nederlandstalige pupillen. Hij werd al snel overspoeld door de dossiers en hijzelf en zijn kantoor waren daar absoluut niet op voorzien. Eigenlijk ging vijftien jaar lang alles goed. De administratie van de drukke activiteiten als advocaat en voorlopig bewindvoerder gebeurde door zijn moeder, maar dat liep uiteindelijk mis. In 2010 is hij dan schepen geworden met een aanzienlijke portefeuille. Dat was het kantelpunt. Al snel had hij meer werk met zijn politieke bezigheden dan met zijn taken als advocaat. De focus verschoof naar zijn taken als schepen en zijn administratie van zijn activiteiten als advocaat werd een ramp. Bij de huiszoekingen troffen de speurders dan ook een chaos aan, die het gevolg was van jaren administratief wanbeheer. Hij heeft heel wat schade veroorzaakt, maar wanbeheer is geen misdrijf. Het klopt dat hij geld van zijn pupillen niet heeft doorgestort, maar dat geld stond op zijn derdenrekening, niet op zijn persoonlijke rekening. Van enige toeëigening is dus geen sprake.”

Ook zou Van Ginderdeuren zich nooit onterecht hebben uitgegeven als advocaat. Daarom vroeg de verdediging een eventuele schuldigverklaring op een opschorting. Uitspraak op 11 maart.