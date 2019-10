Eigenaars vinden geen geschikte overnemer voor Square Café dus vormen ze het om tot evenementenzaal Michiel Elinckx

15 oktober 2019

16u06 0 Lennik Het gekende Square Café krijgt geen nieuwe eigenaars. Uitbaters Jurgen Lippens en Sandra De Blander vormen de zaak om tot een evenementenzaal. Daarnaast wordt er ook een documentaire gemaakt over de 24-jarige geschiedenis van het danscafé.

Het voormalige danscafé aan de Markt van Lennik mag gerust een begrip in de ruime regio genoemd worden. Bijna een kwarteeuw was Square Café de thuisbasis voor veel feestvierende Lennikenaren. Vorig jaar kwamen uitbaters Jurgen en Sandra echter met verrassend nieuws: het café stond te koop. Na vele jaren begon het nachtleven zijn tol te eisen. Maandenlang werd er gezocht naar potentiële overnemers, maar geen enkele geschikte kandidaat viel uit de bus. “Uiteindelijk hadden we een concrete piste”, vertelt Sandra. “Maar het was wachten op een definitief antwoord. Toen dat uitbleef, hebben we zelf maar een knoop doorgehakt. Het Square Café wordt voortaan een evenementenzaal. Er kwam héél veel volk kijken, maar daar bleef het bij. Daarom dachten we na over een alternatief. Uiteindelijk kwamen we uit op een zaal voor feestjes en andere evenementen.”

Stevige opknapbeurt

Het Square Café sluit dus definitief de deuren, maar het gekende interieur blijft bestaan. “Al hebben we het pand een stevige opknapbeurt gegeven”, vertelt Sandra. “Alle muren werden opnieuw geschilderd. Voor de rest is de inrichting een beetje hetzelfde. We zullen de naam Square ook behouden.” Momenteel worden de laatste details van het project geregeld. “Binnenkort zal er een website verschijnen met foto’s van de zaal. Zo krijgen de mensen een beter beeld over de mogelijkheden”, zegt Sandra.

Documentaire over geschiedenis Square

Naast het nieuwe concept zal er ook een documentaire uitkomen over 25 jaar Square. Dries Jacobs, een jonge filmmaker, kwam met het idee op de proppen. “Hij vroeg om een documentaire te maken over de hele geschiedenis van het Square Café, weet Sandra. “Van het begin tot de hoogdagen. Het is natuurlijk een eer dat hij dat wil doen. Dries zal zich baseren op documentaires die van gekende discotheken, zoals de Boccaccio, gemaakt zijn. Alle personeelsleden van vroeger en nu zullen aan het woord komen en hun herinneringen delen. Ikzelf heb de docu nog niet gezien, maar ik ben er zeker van dat het in orde zal zijn. Iedereen die ooit een avondje in Square heeft doorgebracht, zal met veel aandacht naar de documentaire kijken.”

De docu zal de gepaste titel ‘Square Forever' krijgen. Op Youtube is er al een eerste trailer te zien. Wanneer mensen naar de volledige film kunnen kijken, is nog niet geweten.

Info

Wie meer wil weten over de nieuwe evenementenzaal van Square, kan contact opnemen via square.lennik@hotmail.com.