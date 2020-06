Eerste Vlaams-Brabantse Babytheek opent de deuren in Lennik Amber Gys

26 juni 2020

08u58 9 Lennik Op zaterdag 27 juni opent de Op zaterdag 27 juni opent de eerste Vlaams-Brabantse Babytheek in Lennik de deuren. Het project maakt kwalitatief babymateriaal toegankelijk voor een breed publiek.

Een babytheek heeft voor jonge ouders een belangrijke sociale functie. Ze zorgt ervoor dat ouders al het nodige materiaal kunnen ontlenen voor hun kind. Tegelijkertijd is het ook een trefpunt waar ze ervaringen en tips kunnen uitwisselen met andere mama’s en papa’s.

Afvalberg verkleinen

Het doel van zo’n babytheek is om jonge ouders kennis te laten maken met ‘gebruik in plaats van bezit’. “Zo kunnen ze helpen zorgen voor het verkleinen van de afvalberg en een klimaatvriendelijke toekomst voor hun kind”, aldus Eva van Velzen, bezieler van de Babytheken bij Netwerk Bewust Verbruiken. “De Babytheek heeft tegelijk een sociale functie, het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jonge ouders.”

Ook Bart Nevens, gedeputeerde van de provincie bevoegd voor milieu en duurzaamheid, vindt zo’n babytheken een win-winsituatie. “De klimaatverandering aanpakken betekent dat we ook onze consumptiepatronen moeten durven herbekijken. Hergebruik is dan ook vaak een zeer goede oplossing om onze afvalberg structureel te verkleinen. Daarom ondersteunen we met de provincie Vlaams-Brabant dit project in Lennik met een subsidie van 5.250 euro in het kader van onze duurzame klimaatprojecten.”

Concrete werking

Iedereen kan lid worden van de Babytheek, en dan heb je op een eenvoudige manier toegang tot kwalitatief babymateriaal. Je kan materiaal lenen voor een lange termijn (max. 6 maanden) of een korte termijn. Zo kun je ook producten uittesten. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat je het materiaal steeds terug geeft, zo kan je het een langer leven geven en de afvalberg verkleinen.

De Lennikse babytheek wordt de eerste in Vlaams-Brabant en kreeg daarvoor de volledige steun van het gemeentebestuur in samenwerking met het Huis van het Kind Pajottenland. “Er werd een leegstaand pand gevonden in het centrum van Lennik waar de Babytheek van start gaat. Ook de tweedehandswinkel zal in dit pand ondergebracht worden. Het wordt een circulaire en sociale hub in hartje Lennik”, besluit burgemeester Irina De Knop.

Enkel vrijwilligers

De Babytheek Lennik zal volledig uitgebaat worden door vrijwilligers van de gemeente. Zo kwam het initiatief om hieraan deel te nemen ook van maatschappelijk werkster Yolanke. Meer informatie kan je vinden op de website van Babytheek Lennik. Babytheek Lennik zal vanaf 27 juni op woensdag, donderdag en zaterdag open zijn. In het najaar van 2020 - voorjaar 2021 zal er ook nog worden uitgepakt met een Babytheek in Asse.