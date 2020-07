Eerste tweedehandswinkel in Lennik ‘RecyKleer’ opent de deuren Amber Gys

03 juli 2020

11u58 0 Lennik In het hartje van Lennik opende de eerste tweedehandswinkel ‘RecyKleer’ afgelopen donderdag de deuren. Je vindt er betaalbare stukken kledij, accessoires en speelgoed. De winkel is gevestigd in hetzelfde gebouw als de Babytheek.

De gemeente Lennik nam duurzame doelstellingen op in haar meerjarenplan en zet de eerste ideeën nu om in de praktijk. Afgelopen week opende de Babytheek op de Hendrik Ghijselenstraat nog de deuren. Afgelopen dinsdag opende dan officieel de eerste tweedehandswinkel ‘RecyKleer’ in datzelfde gebouw. RecyKleer en Babytheek zijn twee duurzame projecten die elkaar aanvullen en die van het gebouw ook een sociale ontmoetingsplaats willen maken.

Lage prijzen

Recykleer is een tweedehandswinkel die een nieuw leven geeft aan gedoneerde kleding, linnengoed, speelgoed en accessoires. In de tweedehandswinkel vind je betaalbare stukken aan lage prijzen. Bovendien krijgen mensen die bij het OCMW gekend zijn een klantenkaart waarmee ze 50 procent korting krijgen. De winkel wordt gerund door een tiental vrijwilligers die instaan voor het sorteren, presenteren en verkopen van de spullen. Je kan er langsgaan op woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur, op donderdag tussen 16.30 en 19.30 uur en op zaterdag tussen 9 en 12 uur.

De naam van onze tweedehandswinkel werd dankzij de inbreng van de Lennikenaren gekozen. De gemeente vroeg via ‘Lennik aan zet’ aan de inwoners om een naam te kiezen. Er kwamen 64 namen binnen waaruit ‘RecyKleer’ uiteindelijk werd gekozen. Zowel voor de Babytheek als voor ‘RecyKleer’ zijn donaties van goederen die nog een tweede leven verdienen meer dan welkom.