Dries 't Nelleken ondergaat metamorfose: beuken worden in november geplant Gemeentebestuur wil parkeerders weghouden met extra maatregelen Michiel Elinckx

12 juni 2019

17u04 0 Lennik De beuken van Dries ‘t Nelleken zullen in november opnieuw geplant worden. Dat bevestigt schepen Hendrik Schoukens (Groen). De gemeente Lennik heeft inmiddels een beheerplan naar Onroerend Erfgoed doorgestuurd voor de herinrichting van de site. Zo worden parkeerders geweerd en krijgt de aanpalende straat kasseien.

In 2017 werden de gekende bruine beuken van Dries ‘t Nelleken gekapt, omdat er een giftige reuzenzwam aan de bomen hing. Het gemeentebestuur nam de beslissing in overleg met onroerend erfgoed. Het college besloot om meteen daarna een beheerplan op te stellen om de toekomst van Dries ‘t Nelleken veilig te stellen.

Negen beuken

Na een denkoefening van twee jaar is het beheerplan overgemaakt aan de Onroerend Erfgoed. Doordat de site van Dries ‘t Nelleken historisch beschermd is, moet de dienst Onroerend Erfgoed zijn goedkeuring geven voor de nieuwe plannen. Eerste maatregel: de herbeplanting van de beuken. “In november worden de negen beuken opnieuw geplant”, zegt milieuschepen Hendrik Schoukens (Groen). “Het is altijd de bedoeling geweest om de beuken opnieuw aan ‘t Nelleken te plaatsen. Daarna zullen we de volledige site herinrichten. Dries ‘t Nelleken moet opnieuw een ontmoetingsplaats worden.”

Centrale ontmoetingsplaats

Om het pleintje aantrekkelijker te maken, komen er zitbanken en zal een elektriciteitskast, die vlak bij de kapel staat, een groen tintje krijgen. Eerder werd al bekendgemaakt dat een brievenbus ook weggehaald wordt, omdat auto’s zich vlak bij de bomen parkeren. “Het zal op termijn helemaal onmogelijk worden om te parkeren aan Dries ‘t Nelleken”, aldus Schoukens. “De auto’s kunnen de bomen opnieuw ziek maken. Mensen moeten weer samenkomen op Dries ‘t Nelleken, om te genieten van de prachtige site.” De aanpalende straten zullen de komende jaren ook heraangelegd worden. Zo zullen er kasseien aangelegd worden. “De kasseien zullen de snelheid van de voertuigen verlagen”, weet Schoukens. “Daarnaast zal de weg ook smaller gemaakt worden. Die ingrijpende infrastructuurwerken zullen pas over enkele jaren uitgevoerd worden, maar we wilden als gemeente een plan op lange termijn samenstellen. Ook de kapel, die op de befaamde dries staat, wordt gerestaureerd.”

Steun

De Vlaamse overheid zal een deel van de werken subsidiëren. De buurt werd al bijeengeroepen om de plannen voor te stellen. Het gemeentebestuur gaat binnenkort een bord plaatsen met daarop een overzicht van de geplande werken. Het dossier is inmiddels ingediend bij Onroerend Erfgoed. “Maar we verwachten geen problemen, aangezien de plannen samen met hun besproken zijn”, besluit Schoukens.