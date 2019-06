Drie Lennikse scholen springen op de kar van Rode Neuzen Dag Michiel Elinckx

21 juni 2019

14u23 2 Lennik GO! Middenschool, De Kleine Prins en vrije basisschool Sint-Godelieve doen dit jaar mee met de acties van Rode Neuzen Dag.

Rode Neuzen Dag is een actie van VTM, Qmusic, HLN en de bank Belfius. Ieder jaar zamelt het initiatief geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken, vooral op scholen. In Lennik hebben drie scholen zich al ingeschreven voor de actie: GO! Middenschool, De Kleine Prins en vrije basisschool Sint-Godelieve. Zij zullen de komende maanden initiatieven organiseren rond de thema’s.