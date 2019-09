Doorbraak in bouwdossier 't Rakkertje? Gemeentebestuur dient aangepaste vergunningsaanvraag in Michiel Elinckx

17 september 2019

15u03 0 Lennik De gemeente Lennik heeft een nieuwe, aangepaste aanvraag ingediend voor de bouw van de nieuwe klaslokalen in gemeenteschool ’t Rakkertje. De oorspronkelijke vergunning werd eerder vernietigd door de Raad voor Verguningsbetwistingen omwille van motiveringsgebreken. De gewijzigde vergunningsaanvraag ligt nu in openbaar onderzoek.

Het bouwdossier van ‘t Rakkertje zit al enkele jaren muurvast. Momenteel telt de basisschool nog twee afdelingen: eentje langs de Assesteenweg en eentje in de Hendrik Ghijselenstraat. De bedoeling is dat die laatste afdeling ondergebracht wordt langs de Assesteenweg - eens de nieuwbouw er staat. Het gaat om een project van 1,5 miljoen euro dat drie klaslokalen, een sportzaal en kantoren omvat. Maar een buurtbewoner houdt de bouw tegen. Onder meer de Raad voor Vergunningsbetwistingen trok een streep door de bouwplannen. In februari trok de gemeente Lennik de omgevingsaanvraag in.

Bijkomende voetpaden én fietsstraten

Nu komt het college met een nieuwe aanvraag. “De voorbije maanden is er intens overlegd met de buren, de schoolgemeenschap en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)”, laat het gemeentebestuur weten. “Wij hadden steeds het doel om de wensen van de onmiddellijke omwonenden zoveel als mogelijk te verzoenen met een kwalitatief-ruimtelijke ontwikkeling van het schoolterrein. Hierdoor werd het ontwerp op fundamentele punten aangepast. Zo komt er een geluidsbuffering naar de omwonenden toe. Er zullen bijkomende wegmarkeringen ter hoogte van de oprit van de buurtbewoners aangebracht worden. Samen met AWV zal werk worden gemaakt van de verlichting van de verkeersdruk ter hoogte van de gemeenteschool door middel van fietsstraten, bijkomende voetpaden, een dubbelrichtingsfietspad en een fietsoversteekplaats. Om de algemene verkeersveiligheid te verhogen, wordt de toegelaten snelheid langsheen N285 tussen kruispunt met Ninoofsesteenweg en de Molenstraat verlaagd van 70 kilometer per uur tot 50 kilometer per uur.”

Verplaatsing van klaslokaal

Oorspronkelijk bevonden er zich drie klaslokalen en een lerarenkamer op de eerste verdieping van het project. Het klaslokaal dat zich bevond aan de zijde van de onmiddellijke buren is in het ontwerp verplaatst naar de andere zijde van de nieuwbouw. “Hoewel het onmogelijk bleek om een overeenkomst met de buren te sluiten, hopen we dat het duidelijk is dat de nieuwe aanvraag tegemoet komt aan de eerdere bezwaren”, zegt het gemeentebestuur. “ Het publieke karakter van het investeringsproject maakt we sterk hebben ingezet op wederzijds overleg. Het college is van mening dat het aangepaste plan op een duurzamere manier tegemoet komt aan de twistpunten.”