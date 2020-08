Dollemansrit op parking van kasteeldomein: groep kinderen en gezinnetje nipt ontweken Tom Vierendeels

20 augustus 2020

17u47 1 Lennik Bezoekers van het kasteeldomein in Gaasbeek zijn donderdagochtend aan erger ontsnapt. Een bestuurder reed er roekeloos over de parking, raakte bijna jonge kinderen en een gezin om uiteindelijk in de struiken terecht te komen. Volgens getuigen probeerde hij nog tevergeefs te vluchten.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur op de parking van het domein in de Kasteelstraat. De bestuurder was met zijn Toyota Starlet aan hoge snelheid op de parking vertrokken en nam de bocht aan het wegje om het domein te betreden. In die bocht begon hij volgens een getuige te slippen. “Een groep jonge kindjes kwam net met hun begeleiders uit het park, maar dankzij de alerte reactie van de begeleiders kon iedereen op een veilige afstand worden gehouden”, zegt de man. “Maar vervolgens kwam hij na het nemen van de bocht op mij afgereden. Ik heb mijn kind in de buggy nog kunnen wegduwen en sprong zelf ook weg. Gelukkig trok de bestuurder net op tijd aan het stuur zodat hij mij of onze wagen niet raakte.”

Verward

Hij ramde vervolgens wel een Dacia en raakte een Mini op de parkeervakken aan de overzijde. Vervolgens ging hij aan hoge snelheid rechtdoor en kwam in de struiken tussen de parking en de straat terecht. Daar raakte hij ook nog een boom. De chauffeur probeerde nog weg te manoeuvreren, maar reed zich hopeloos vast in het struikgewas.

De man gaf volgens de getuigen een zeer verwarde indruk en bleef uiteindelijk gewoon voor zich uit staren. Hij werd door de hulpdiensten uit zijn wagen geholpen en uiteindelijk met een ziekenwagen afgevoerd. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.