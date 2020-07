Dilbeek en Lennik als enige gemeenten van provincie op de Kunst op de Kaart-route Amber Gys

14 juli 2020

14u14 0 Lennik De Kunst op de Kaart-route van radiozender Klara in de provincie Vlaams-Brabant verkent de regio van Dilbeek en Lennik. Ze maakten één route per provincie, waaruit de twee Pajotse gemeenten werden gekozen voor onze provincie.

Op 10 juli lanceerde Klara samen met Vlaanderen Vakantieland en Vlaanderen Fietsland ‘Kunst op de Kaart’, een zomerse fietsroutes langs kunst en architectuur. Ze maakten één route per provincie, waarbij Lennik en Dilbeek gekozen werden voor de route in Vlaams-Brabant. “Het landschap is groen en glooiend, maar voor dat klimmen en dalen word je beloond”, klinkt het. “Je ontdekt indrukwekkende kunstwerken die bleven staan na de wandelroute ‘De Blik van Bruegel’ uit 2019 en ook parels van de modernistische architectuur. Onderweg passeer je de idyllische kerk van Sint-Martens-Bodegem, het neoclassicistische Kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle en het prachtig gelegen Kasteel Van Gaasbeek in Lennik.”