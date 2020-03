Dagelijks dertigtal patiënten in Consultatiepunt Covid-19 Amber Gys

30 maart 2020

14u42 0 Lennik De werking van het Consultatiepunt Covid-19 in sporthal Jo Baetens loopt heel vlot. Dagelijks worden meer dan dertig patiënten onderzocht waarvan er slechts twee naar het ziekenhuis werden doorverwezen.

Het Consultatiepunt Covid-19 in Lennik is sinds vorige dinsdag actief om mogelijke coronapatiënten te onderzoeken. Het is een initiatief van de Huisartsenkring Pajottenland en de gemeente Lennik die ondersteund wordt door de gemeenten Dilbeek, Roosdaal, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever. “Dagelijks worden hier een dertigtal patiënten onderzocht waarvan de overgrote meerderheid thuis mocht uitzieken”, aldus dokter Koen Plasman, voorzitter van Huisartsenkring Pajottenland.

Noodzakelijke zorg niet uitstellen

De voorbije week werden slechts 2 patiënten naar het ziekenhuis doorverwezen. In de triageposten worden de patiënten medisch grondig onderzocht, en indien nodig doorverwezen, maar ook daar worden geen testen afgenomen. “Wij voelen aan dat patiënten andere noodzakelijke zorg teveel beginnen uitstellen. Dit kan op zich een gevaar inhouden voor deze mensen.” De mogelijke coronapatiënten worden pas doorverwezen en onderzocht na telefonisch contact met de huisarts. “Door deze reorganisatie wordt in de huisartsenpraktijken zelf opnieuw een veilige omgeving gecreëerd waar patiënten met andere klachten op afspraak terechtkunnen.”

Zorg voor elkaar en durf hulp vragen voor jezelf of een ander waarover jij bezorgd bent via www.lennikaanzet.be of 02 532 41 45.