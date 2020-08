Coronacontroles worden opgedreven, onthaal voor burgers verhuist naar Pepingen Tom Vierendeels

03 augustus 2020

17u00 8 Lennik De lokale politiezone Pajottenland laat weten dat het aantal controles op de coronamaatregelen wordt opgevoerd. De agenten zullen ook strenger zijn bij eventuele inbreuken. Het centrale onthaal van de zone verhuist overigens van Kester naar Pepingen.

“Gezien de recent afgekondigde strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus werd het afgelopen weekend al meer en strenger gecontroleerd”, laat de politie weten. “Dat blijft ook het geval. Onze focus ligt bij het verbaliseren wanneer de maatregelen niet worden nageleefd of bij inbreuken op het Ministerieel Besluit. Het gaat dan over het niet dragen van het mondmasker, inbreuken op de regels over samenscholingen en evenementen, het niet behouden van de afstandsregels en het ontbreken van de mogelijkheid tot registratie in de horeca. Er wordt actief en repressief opgetreden.”

Daarnaast neemt de zone ook zelf een nieuwe maatregel. Het centraal onthaal voor burgers die informatie willen of een aangifte willen doen verhuist vanaf vandaag van de Bruneaustraat in Kester naar de wijkpost op de Ninoofsesteenweg in Pepingen. Dit is voortaan het enige onthaalpunt binnen de politiezone.