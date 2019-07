Camera's op Markt identificeren daders van geweld: gemeentebestuur wil meer camera's plaatsen Michiel Elinckx

15u26 0 Lennik De lokale politiezone Pajottenland heeft vier daders aangehouden ter verdenking van slagen en verwondingen. Op 6 juli werd een man in mekaar geslagen door meerdere personen op de Lennikse Markt. Door de camera’s werden de daders geïdentificeerd.

Tijdens de avond van zaterdag 6 juli werd een man zwaar toegetakeld door meerdere personen op de Lennikse Markt. Meteen schoot de politiezone Pajottenland in actie om de daders op te sporen. Bijna twee weken later werden de personen opgepakt. Onderzoek van camerabeelden en verhoor van getuigen leidde tot identificatie van vier daders - twee meerderjarigen en twee minderjarigen. De twee meerderjarigen werden voor de onderzoeksrechter geleid, die ze na verhoor vrijliet onder strenge voorwaarden. De twee minderjarigen werden na verhoor in vrijheid gesteld en het jeugdparket zal beslissen over de verdere gevolggeving.

Actieve camera’s

Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) is opgelucht met de aanhoudingen. “Ik ben als burgemeester opgetogen over de ernst waarmee het onderzoek werd gevoerd en over de nuttige inbreng die wij op de Markt en omgeving hebben”, aldus De Knop. “Na de feiten zaten mensen met heel wat vragen. Werkten de camera’s wel op de Markt? Kunnen de daders geïdentificeerd worden? Het antwoord is duidelijk: ja. Dit was een alleenstaand feit. Het mag duidelijk zijn dat wij in het bruisende maar ook landelijke Lennik dergelijke vormen van criminaliteit en overlast niet dulden. In de toekomst zullen daders opnieuw krachtdadig opgespoord en vervolgd worden.”

Schouderklopje voor politiezone

De Knop benadrukt ook dat de feiten niets te maken hebben met de vieringen rond de Tour de France, die op de bewuste dag door Lennik reed. “Dit voorval is pas daarna gebeurd. Wat de aanleiding is, weten we niet. Maar wij kunnen dit niet tolereren. Daarom wil ik ook de politiezone Pajottenland een schouderklopje geven. Zij hebben deze zaak meteen serieus genomen.”

Meer camera’s in straatbeeld

Het Lennikse gemeentebestuur wil in de toekomst meer camera’s in het straatbeeld plaatsen. Het budget is aanwezig, maar het project staat nog in zijn kinderschoenen. “Samen met de politiezone Pajottenland willen we in kaart brengen waar er mogelijk nog camera’s kunnen komen. Er is al duidelijkheid over enkele plaatsen, maar dat zullen we pas meedelen als de camera’s er hangen. We willen criminelen of vandalen niet op ideeën brengen. Het is niet dat Lennik met een criminaliteitsprobleem zit, maar het is aangewezen om meteen een duidelijk signaal naar de daders te sturen.” Wanneer de nieuwe camera’s er zullen, kan burgemeester De Knop nog niet meedelen.