Cafébaas ‘Johan van ‘t Hoekske’ (62) overleden na slepende ziekte Johan was uitbater twee cafés en hielp ook tappen in Relaks en ‘t Sportcafé Tom Vierendeels

02 juni 2019

16u49 0 Lennik Johan Vandersmissen, voormalige cafébaas van verschillende cafés in Lennik, is op 62-jarige leeftijd overleden. De man was uitbater van onder meer café ‘t Hoekske en nadien ‘t Kalm Hoekske. In 1995 werd hij nog Belgisch kampioen biertappen.

(H)echte kameraad van enkelen. Copain van velen. Neef van een grote familie. Zo staat het op de rouwbrief te lezen. Johan stierf op 31 mei in het Algemeen Ziekenhuis in Halle na een slepende ziekte. In 2014 kreeg hij de diagnose long- en slokdarmkanker te horen. Een slokdarm had hij niet meer en hij verloor ook een stuk van een long. De behandeling sloeg aan, maar voltijds werken zat er sindsdien niet meer in.

Hoefsmid en landbouwer

Johan was in zeker geen onbekende in Lennik. In 1993 startte hij met café ‘t Hoekske in de Frans Van der Steenstraat, waar nu het populaire café De Posi - en eerder café Positief - gelegen is. “Mijn vader was van Herne, mijn moeder van Herfelingen”, liet hij in 2017 nog optekenen in Infomagazine Lennik. “Ze hadden een winkel op de Brusselse Louisalaan en hun ouders hadden elk een boerderij. Op mijn achttiende ging ik aan de slag op die van mijn vader en combineerde dat werk met een job als hoefsmid. Op mijn 28ste kon ik de boerderij overnemen, maar deed de investering niet. Wat later leerde ik Bea uit Lennik kennen in het café van haar broer in Tollembeek. Ik verhuisde naar Lennik en werkte acht jaar lang bij Hemelinckx Mazout. Het speelde vaak in mijn hoofd om een café te beginnen.”

Café ‘t Hoekske

En dat deed hij dus in 1993, een periode waar hij veel plezier beleefde. “Dat was een leuke tijd”, klonk het. “Er was toen een groepje vaste klanten en elke maandagavond bracht een van hen iets anders mee om te eten. Soms mosselen, dan weer iets anders. Zo aten we elke maandag samen een maaltijd die rechtstreeks van de mazoutstoof in het café kwam.” In 1995 won hij met drie andere collega’s uit Vlaams-Brabant het Belgisch kampioenschap biertappen om vervolgens in 1999 kampioen biertappen bij Interbrew te worden.

‘t Kalm Hoekske, Sportcafé en Relaks

Veertien jaar later sloeg hij het roer om. Peter Meert stapte de zaak binnen met een concreet overnamevoorstel en de overname gebeurde uiteindelijk in 2007. Johan ging half-time aan de slag als chauffeur van de mobiele ploeg voor bloedafnames bij het Rode Kruis. Tot hij in 2010 startte met café ‘t Kalm Hoekske aan het kruispunt van de Hendrik Ghijselenstraat met de Keymolenstraat. Maar in oktober 2011 zocht hij al een overnemer. “Ik sta nog zeer graag achter de toog en de zaken gaan goed”, zei hij toen in deze krant. “Maar ik wil gewoon veel meer tijd kunnen vrijmaken voor mijn kleinkinderen.”

In 2013 startte hij bij Jelle in ‘t Sportcafé, de cafetaria in de Lennikse sporthal. Maar een jaar later sloeg het noodlot toe. Toen de behandeling aansloeg, ging hij enkele uren per week werken bij Roel in café Relaks, intussen omgedoopt tot Ferment.

De afscheidsplechtigheid van Johan vindt op vrijdag 7 juni om 10 uur plaats in de Sint-Kwintinuskerk aan het Masiusplein in Lennik.