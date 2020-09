Café de Posi sluit de deuren na coronabesmettingen bij klanten Amber Gys

18 september 2020

16u08 0 Lennik Café de Posi langs de Frans van der Steenstraat in Lennik moet noodgedwongen de deuren gesloten houden nadat enkele klanten besmet blijken met het coronavirus. Alle personeelsleden laten zich testen en wanneer de tests negatief zijn, kan het café opnieuw de deuren openen.

“Twee van onze klanten namen met ons contact op omdat ze positief getest waren op corona”, licht zaakvoerder Peter Snauwaert toe. “We hebben daarop samengezeten met onze vennoten en de beslissing gemaakt om niet meer open te doen tot wanneer we onze eigen resultaten binnen hebben. Alle drie personeelsleden hebben zich ondertussen laten testen. Maandag zullen we de uitslag hebben, en dan kunnen we opnieuw bekijken om dinsdag de deuren te openen.”

Geen evidentie

Een geluk bij een ongeluk, want maandag is normaal de standaard sluitingsdag van het jeugdig café in Lennik. Elke dag trekken er tientallen jongeren naar het café om te vertoeven in de Posi. Of de besmetting effectief bij hen is opgelopen, is niet duidelijk. “We houden ons hier altijd strikt aan alle regels, dus het lijkt ons sterk dat die jongeren dat hier effectief hebben opgelopen”, gaat Peter verder. “We zitten hier natuurlijk wel vooral met jeugd, dat is echt onze grootste doelgroep.”

Zaakvoerder Peter zal zelf ook nog naar de coronalijn bellen voor meer info en tips om eventueel opnieuw open te gaan. “Maar wanneer we opnieuw open mogen gaan, zullen we ons best blijven doen”, sluit Peter af. “Als klanten gedronken hebben is het niet evident om zich aan de maatregelen te houden, maar houd u toch alstublieft aan alle opgelegde maatregelen. Zo blijft het veilig en aangenaam voor iedereen.”

Café Posi raadt ook alle klanten die er de voorbije week zijn langs geweest aan om de huisarts te contacteren.