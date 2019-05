Café De Pajot bestaat 100 jaar (en viert dat met volksfeest) Uitbaters Rita en André worden in de bloemetjes gezet door gemeentebestuur Michiel Elinckx

21 mei 2019

18u40 4 Lennik Café De Pajot blaast in 2019 maar liefst honderd kaarsjes uit. Om het eeuwfeest goed in te zetten, organiseert het dorpscafé een volksfeest. Deze namiddag werden uitbaters Rita Vanhassel en André Vanwaeyenbergh al in de bloemetjes gezet door het Lennikse gemeentebestuur.

Café De Pajot is een begrip in Gaasbeek en omstreken. In 1919 kocht Sylvie Rossel het gebouw en startte een café. Honderd jaar later is café De Pajot het enige overgebleven café van Gaasbeek. Het volkscafé, dat op het dorpsplein in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwkerk staat, is nog altijd razend populair. Bijna veertig jaar lang staan Rita en André achter de tapkranen van De Pajot. “Stoppen? Daar denk ik nog niet aan”, aldus Rita. “Dit is een familiecafé, dat telkens van generatie op generatie is doorgegeven. In 1919 stond Sylvie Rossel, samen met haar man Fred Van Waeyenbergh, aan de wieg van het café. Opmerkelijk feitje: toen was het niet enkel een volkscaé, maar ook een kruidenierszaak, die tot 2002 openbleef. Vroeger moesten de mensen twee zaken openen om rond te komen.”

Naamsverandering

In 1954 nam Jean Van Waeyenbergh het café over samen met zijn vrouw Johanna. Uiteindelijk belandden Rita en André in 1979 in De Pajot. “Toen stond het café gekend als ‘Bij Fieken’”, weet Rita. “Maar in 1985 veranderde ik de naam - op aanraden van mijn schoonmoeder - naar De Pajot. Zo staat het café tot op de dag van vandaag gekend.”

Wandelaars en fietsers

In een ver verleden waren er tientallen cafés in Gaasbeek, nu blijft er nog eentje over. Wat is het geheim van De Pajot? “Geen idee”, zegt Rita. “Wij leven van toerisme. Veel wandelaars en fietsers houden hier halt voor iets te drinken. Daarnaast hebben wij onze vaste klanten. Mensen uit Gaasbeek die na het werk even binnen springen. Zo blijft de zaak draaien.” De Pajot is honderd jaar, maar toch heeft het een modern interieur. Vorig jaar werd het café volledig in een nieuw kleedje gestoken. “Zodat de volgende generatie verder kan. Het is de bedoeling dat mijn kinderen of kleinkinderen de zaak overnemen. Maar zolang het kan, sta ik achter de tapkranen. Na dit eeuwfeest kunnen we al uitkijken naar onze 125ste verjaardag.”

In de bloemetjes door gemeentebestuur

Vanmiddag werden Rita en André al in de bloemetjes gezet door het Lennikse gemeentebestuur. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) gaf een cadeau aan de bekende cafébazen en klonk op de toekomst van De Pajot. “Dit café is gewoon uniek: van generatie op generatie doorgegeven. De Pajot is een begrip in Lennik. Daarom mogen Rita en André in de bloemetjes gezet worden.”

Volksfeest

Op zaterdag 25 mei is er uiteindelijk een groot eeuwfeest. Vanaf 19 uur doet het café zijn deuren open, met onder meer optredens van Andy en Bart. Daarna is er een afterparty met deejay. “Dan gaan we er zeker nog eens een lap op geven”, knipoogt Rita.