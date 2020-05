Burgemeester wil af van onduidelijke regeling rond markten en voedselkramen: “Er moet een einde gemaakt worden aan de oneerlijke concurrentie” Amber Gys

07 mei 2020

17u02 2 Lennik Burgemeester van Lennik Irina De Knop (Open Vld) is niet tevreden over de onduidelijke regelingen rond markten en voedselkramen. “In de ene gemeente staan er kramen vlak naast voedingswinkels en in andere gaan de markten niet door. Wat is er nu toegelaten en wat niet”, vraagt ze zich af.

Burgemeester Irina De Knop rekende erop dat de Nationale Veiligheidsraad tijdens de afgelopen persconferentie meer duidelijkheid zou scheppen over de organisatie van markten op openbaar domein. “Maar dat kwam er niet”, aldus De Knop. “Ik had gehoopt dat ze publieke markten weer zouden toestaan. Net zoals voor het openbaar vervoer kunnen er extra maatregelen worden genomen indien de veilige afstand van anderhalve meter niet gerespecteerd kan worden. Zo kan er een einde worden gemaakt aan de oneerlijke concurrentie, die nu al weken duurt.”

Via de gouverneur van de Provincie ontvingen alle burgemeesters het recentste ministerieel besluit van 30 april. “Daarin staat letterlijk te lezen dat markten verboden zijn, behalve voedselkramen die in gebieden opgesteld staan die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.“ Ook staat er te lezen dat de burgemeester in zijn of haar gemeente beslist of de markt al dan niet noodzakelijk is.

Noodzakelijke markten

Volgens De Knop stelden verschillende burgemeesters vragen over zo’n ‘noodzakelijke’ markten. “Hij reageerde hierop dat er volgens hem geen gemeenten zijn waar markten ‘noodzakelijk’ zijn in functie van voedselbevoorrading. Hij raadt dan ook af deze te laten plaatsvinden. Toch zie ik dat dit in tal van gemeenten wél wordt toegelaten of althans een beperkt aantal kramen, soms zelfs in de onmiddellijke buurt van een groot warenhuis.”

Met de opening van de winkels op 11 mei zou het natuurlijk gewenst zijn dat de Veiligheidsraad het verbod op de organisatie van markten opheft. “We kunnen er dan voor zorgen dat de maatregelen daar worden gerespecteerd. Zo hebben burgemeesters een duidelijke basis indien ze beslissen om markten weer op een veilige manier toe te laten.

Oneerlijke concurrentie

Het opnieuw toestaan van markten is volgens De Knop meer dan wenselijk. Doordat de groot warenhuizen al een hele tijd open zijn, zorgt dat voor oneerlijke concurrentie bij de marktkramers. “Ook zorgt dit voor een verschillende toepassing in verschillende gemeenten en steden, waarbij sommige burgemeesters het Ministerieel Besluit gewoon naast zich neer leggen.”

De laattijdige informatie en communicatie van de Veiligheidsraad zorgt er volgens De Knop voor dat iedereen op het terrein zich al voorbereidt voordat er een beslissing wordt genomen. “Het feit dat de bevoegdheden verspreid zijn over verschillende bestuursniveaus is in deze niet bevorderlijk.”