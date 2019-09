Burgemeester van Lennik wil meer Vlaamse centen: “Achterstand openbaar vervoer wegwerken” Michiel Elinckx

29 september 2019

11u36 0 Lennik Burgemeester Irina De Knop (Open Vld) is niet akkoord met het voorstel van het Vlaamse departement Mobiliteit om de financiële middelen voor openbaar vervoer in het Pajottenland niet te verhogen. De Lennikse burgemeester komt zelf met enkele tegenvoorstellen.

Het Vlaamse departement Mobilteit en Openbare Werken (MOW) heeft, samen met vervoersmaatschappij De Lijn, een voorstel uitgewerkt voor de toekomst van het openbaar vervoer in het Pajottenland. Volgens burgemeester De Knop heeft het voorstel nefaste gevolgen voor het aanbod in de dunner bevolkte gebieden.

“MOW probeert, op basis van de huidige middelen, een correcte budgettaire opdeling te maken tussen de verschillende vervoersregio’s”, zegt De Knop. “Het gevolg is wel dat regio’s die al beter bediend waren hun middelen behouden en dat regio’s die slechter bediend werden, zoals de Vlaamse Rand, die achterstand behouden. De Vlaamse rand heeft als enige vervoerregio geen middelen gekregen voor de organisatie van het openbaar vervoer op maat. Dat betekent concreet dat de gemeenten het vervoer op maat moeten organiseren en bekostigen. Dat is gewoon onhaalbaar voor kleine lokale besturen. Tot slot hebben de gemeentebesturen onvoldoende zicht op de gebruikte methode om het budget te verdelen binnen de vervoersregio te beoordelen.”

Verbinding met stations

Het Lennikse gemeentebestuur komt nu met tegenvoorstellen om het openbaar vervoer in het Pajottenland beter te organiseren. “Verbind de treinstations met elkaar”, vindt De Knop. “Daarnaast zijn voldoende busverbindingen noodzakelijk om het geplande mobipunt aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Assesteenweg aantrekkelijk te maken. Ook moet de verbinding naar het station van Ternat en het ziekenhuis van Asse voldoende bediend worden. Centrale mobiliteitspunten moeten daarnaast uitgerust worden met parkings, autodeelwagens en fietsparkeerplaatsen.”

Versnipperd

Tot slot vraagt De Knop meer financiële steun. “In tegenstelling tot vele andere vervoerregio’s, waar er een duidelijke centrumstad aanwezig is, heeft onze regio een andere typologie", weet De Knop. “Met steden zoals Vilvoorde, Zaventem, Halle, Dilbeek, Asse en Ternat zijn de verschillende tewerkstellings-en aantrekkingspolen heel versnipperd. Na Antwerpen en Gent is de Vlaamse rand een van grootste vervoersregio’s. Er is dus niet minder, maar meer budget nodig om de doelstellingen te kunnen bereiken, maar ook om de uitdagingen op vlak van milieu en CO2 te kunnen waarmaken.”