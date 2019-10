Brusselsestraat deze week onderbroken door werken Tom Vierendeels

Lennik Het drukke kruispunt van de Schapenstraat en de Brusselsestraat in Lennik blijft nog de hele week afgesloten. Er is een omleiding voorzien tijdens de rioleringswerken.

De aannemer werkt deze vakantie verder aan de riolerings- en wegeniswerken in de Schapenstraat en in het kader daarvan wordt het kruispunt met de Brusselsestraat onder handen genomen. Hierdoor is de Brusselsestraat nog tot en met 1 november volledig onderbroken. Omrijden kan via de Gustaaf Van der Steenstraat, Donkerstraat en Winkelstraat.

Meer info over het volledige project is terug te vinden op de website van Aquafin en de gemeente Lennik.