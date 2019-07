Bruegel-expo 'Feast of Fools' gaat laatste weken in

Michiel Elinckx

02 juli 2019

20u08 2 Lennik De expo ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ is zijn laatste maand ingegaan. Nog vier weken kunnen bezoekers van het Kasteel van Gaasbeek Bruegel komen herontdekken binnen én buiten de kasteelmuren.

In de expo ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ maakt de bezoeker kennis met een reeks sleutelwerken van moderne meesters en nieuwe creaties van hedendaagse kunstenaars die ‘iets met Bruegel hebben’. Curatoren Luk Lambrecht en Lieze Eneman vroegen aan 27 hedendaagse kunstenaars om te reflecteren over Bruegels oeuvre.

Feast of Fools

De expo pakt verder uit met een creatie van Rimini Protokoll, een van Berlijns meeste creatieve theatergezelschappen. Zij ontwikkelden een Virtual Reality-project rond onze hedendaagse voedingsindustrie, met als ironische titel ‘Feast of Food’. Tot en met zondag 28 juli kan je de expo dagelijks bezoeken van 10 uur tot 18 uur. Meer informatie vind je op www.feastoffools.be.