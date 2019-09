Brandweerpost Lennik verwerkt 70 procent meer interventies sinds verhuis naar Eizeringen Tom Vierendeels

13 september 2019

16u41 0 Lennik De brandweerlieden van de Lennikse post voeren sinds hun verhuis naar Eizeringen zeventig procent meer interventies uit. Dat werd meegedeeld tijdens de officiële inhuldiging in aanwezigheid van onder meer de verschillende burgemeesters, de zoneleiding en provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a).

Op 10 juli verhuisde de Lennikse brandweerpost vanuit het centrum naar het drukke kruispunt van twee gewestwegen in Eizeringen waar in 2017 een voormalige Peugeot-garage werd aangekocht. “De cijfers van interventies bevestigen dat de nieuwe locatie een uitstekende ligging heeft”, sprak kapitein en postverantwoordelijke Danny Van Laethem. “Als we de periode tussen de verhuis en 1 september vergelijken met de zelfde periode in 2015 (de start van de brandweerzone) dan ligt het aantal interventies zeventig procent hoger.” De brandweermannen gaan sinds deze zomer ook verder dan voordien en die nieuwe ligging draagt dus zeker bij tot die verhoging van het aantal interventies. “De verhuis was dus zeker en vast een positieve wending”, verklaart ook Alain Habils, woordvoerder bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “In Lennik-centrum zaten de brandweermannen enorm krap dus de manier van werken is zeker efficiënter en comfortabeler geworden. Dankzij de locatie aan de belangrijke invalswegen kunnen we ook meer mensen beschermen en zijn we ook iets sneller bij zorg- of hulpbehoevenden.” Zo lijken ook Roosdaal, Ternat en Liedekerke voordeel te halen uit de verhuis van de brandweerpost.

Uitbreiding personeel en materiaal

“Maar een moderne brandweerpost draait enkel om de functionaliteit van het gebouw”, weet Van Laethem. “Naast degelijke huisvesting vormen gemotiveerd personeel en uitmuntend materiaal de drie peilers van het succes van het systeem. Op 19 jaar tijd groeiden we in Lennik uit van 1 beroepskorporaal, een handvol vrijwilligers en een huisbewaarder tot een post met 25 vrijwilligers en 26 beroepsbrandweermannen samen met drie officieren. Die stijgende interventiedruk houdt ook in dat een uitbreiding van de minimumbezitting, zowel ‘s nachts als overdag, onvermijdelijk is om te vermijden dat onze mensen opgebrand geraken en ze toch nog tijd hebben voor sport, opleidingen en het onderhouden van materiaal en de kazerne.” Op vlak van materiaal zit er overigens ook nog verdere vernieuwing aan te komen. “Ik mag melden dat op 9 oktober de post Lennik een nieuwe tankwagen in ontvangst zal mogen nemen”, weet Van Laethem. “Deze zal onze achttien jaar oude tankwagen vervangen. Eind dit jaar komt er ook een haakarmvoertuig met verreiker en vermoedelijk zal begin volgend jaar ook de ladderwagen vervangen worden.”