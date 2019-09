Brandweerpost in Eizeringen zet poorten open voor het grote publiek Tom Vierendeels

20 september 2019

14u35 0 Lennik De Lennikse brandweerpost in Eizeringen zet zondag de poorten open voor het grote publiek. Nadat de manschappen en brandweerwagens in de zomer verhuisden en de officiële opening vorige week plaatsvond mag nu het grote publiek de nieuwe kazerne verkennen.

Iedereen is welkom tussen 11 uur en 18 uur in de kazerne aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Assesteenweg in Eizeringen. Omdat de post nieuw is werd bewust gekozen geen demonstraties te geven, maar leiden de brandweermannen graag iedereen rond in het gebouw. Voor kinderen wordt er wel heel wat animatie voorzien. Zo kan je met een adembescherming door een met rook gevulde tent en kunnen kinderen ook zelf even blussen. Ook reanimeren wordt er aangeleerd. Daarnaast zijn er ook standjes van Pinocchio (een vzw die de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden behartigt red.) en over rookmelders en vluchtplannen. Tot slot valt ook het volledige wagenpark van de Lennikse post te bekijken.

Parkeren kan op de parking achter Online Fitness langs de Assesteenweg en de gemeente voorziet een fietsenparking aan de kazerne zelf.