Brandweerpost in centrum Lennik definitief gesloten: “We beleven vandaag een historisch moment” Tom Vierendeels

10 juli 2019

18u44 0 Lennik Op emotionele wijze hebben de brandweerlieden van de Lennikse brandweerpost hun kazerne in de Karel Keymolenstraat verlaten. Vanaf woensdagavond wordt er uitgerukt vanuit de omgebouwde Peugeot-garage in Eizeringen. “Er is veel veranderd, maar voor de burgers bleven we de oude getrouwe pompiers in het hartje van Lennik”, sprak kapitein Danny Van Laethem.

Het vertrek begon met een door het gemeentebestuur aangeboden receptie waarna kapitein Van Laethem het woord nam. “We beleven vandaag een historisch moment”, klonk het. “Na de zonevorming bij de brandweer, waarbij het oude getrouwe brandweerkorps van Lennik is opgegaan in de grote en efficiëntere brandweerzone Vlaams-Brabant West is er voor de manschappen het een en ander veranderd. Niet voor de burgers: die hebben waarschijnlijk amper de nieuwe naam van de zone op de deuren opgemerkt. We zijn dan ook altijd de oude getrouwe pompiers in het hartje van Lennik gebleven. Maar 129 jaar na het ontstaan van de brandweer in Lennik en waarbij de kazernes zich altijd in de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis bevonden, trekken de brandweermannen nu weg uit het centrum.”

Betere strategische keuze

Een verhuizing die broodnodig was. “Door de noden verbonden aan de moderne hulpverlening barstte de kazerne in de Karel Keymolenstraat uit haar voegen”, ging het verder. “Er moest op zoek gegaan worden naar een nieuwe locatie. Geen plek die centraal gelegen is in een gemeentelijke kern, maar een die eerder centraal ligt op gebied van interventietijden naar de burgers die we moeten beschermen. Eizeringen is daarin een van de betere strategische keuzes door onder meer het kruispunt van de steenwegen Ninove-Brussel en Asse-Edingen. Ook een groot deel van Liedekerke kunnen we binnen de tijd van 12 minuten bedienen, belangrijk na het wegvallen de Civiele Bescherming daar. We zijn dan ook bijzonder fier dat we kunnen intrekken in een volledig gemoderniseerd gebouw. Een hele vooruitgang voorde hulpverlening, maar ook voor onze brandweermensen die in een modern en aangenaam kader kunnen werken.”

Van Laethem gaf ook een beetje geschiedenis mee. De eerste brandbeveilingsmaatregelen werden al begin negentiende eeuw genomen, maar het duurde tot 1890 voor er sprake was van een echt korps. Toen met eerste kapitein Jules Servranckx aan het hoofd. Over de decennia heen werd materiaal aangekocht, maar de eerste echte brandweerauto reed pas in 1955 de Lennikse Markt op.

Werklast zal stijgen

Na ook nog een speech en afscheid door burgemeester Irina De Knop (Open vld) trokken de brandweerwagens in colonne naar de nieuwe kazerne aan het kruispunt Eizeringen van waaruit ze dus vanaf 18 uur zullen uitrukken. De twee grote toonzalen die zich op twee verdiepingen bevinden zijn omgebouwd tot administratieve blokken en slaapvertrekken. De grote werkplaats zal dienst doen als garage voor de voertuigen. Het is de bedoeling dat er overdag minstens zes mensen aanwezig zijn en ‘s nachts vier. “De prognose is dat de werklast enorm gaat stijgen dus met verloop van tijd zal die bezetting opgedreven worden”, besluit Van Laethem. “De tijd zal raad brengen.”