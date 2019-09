Brandweer zet poorten van kazerne in Eizeringen voor het eerst open Tom Vierendeels

22 september 2019

18u04 0 Lennik De Lennikse brandweerpost in Eizeringen werd zondag overstelpt met nieuwsgierigen die tijdens de opendeurdag een kijkje kwamen nemen. Buiten werd ook heel wat animatie voor de kinderen voorzien.

Al dan niet met een tekening voor de ‘pompiers’ in de hand zakten kinderen met hun ouders zondag af naar de nieuwe kazerne van de Lennikse brandweermannen- en vrouwen. Voor het eerst sinds de verhuis afgelopen zomer stonden de poorten open voor het grote publiek. Daar profiteerden ook heel wat volwassen van om een kijkje te komen nemen en deel te nemen aan de rondleidingen. Buiten konden kinderen ook met brandweerkledij aan een tent die gevuld was met rook doorzoeken, plaatsnemen achter het stuur van een brandweerwagen of zelf blussen met een brandweerslang. Er waren ook informatieve standen van onder andere Pinocchio en over hoe je jouw woning beter kan beveiliging tegen brand en inbraak.