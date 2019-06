Brandweer trekt op 10 juli in nieuwe kazerne; verhuis gaat gepaard met indrukwekkende colonne Tom Vierendeels

17 juni 2019

17u38 0 Lennik De brandweermannen- en vrouwen van de post Lennik kunnen reikhalzend uitkijken naar de verhuis naar de nieuwe kazerne. Die staat gepland voor 10 juli en zal gepaard gaan met een colonne van brandweervoertuigen die naar hun nieuwe garages gebracht worden.

Terwijl momenteel aan het kruispunt van de Assesteenweg met de Ninoofsesteenweg in Eizeringen nog druk gewerkt wordt aan de nieuwe brandweerkazerne, wordt achter de schermen ook alles in gereedheid gebracht voor de grote verhuis. Het opzet is om de nieuwe kazerne op 10 juli om 18 uur operationeel te hebben. Vanaf dan zullen de Lennikenaren na tientallen jaren de vaste inwoners van het centrum verliezen.

Te krap

De nieuwe kazerne moet voldoen aan alle moderne eisen en noden van de hedendaagse brandweer. Daarnaast moet ze de hulpdienst ook meer ademruimte geven aangezien onder meer de voertuigen in de Karel Keymolenstraat vaak krap op elkaar geparkeerd stonden. Eizeringen als uitvalsbasis is overigens een verbetering omdat het op verschillende locaties veel sneller kan geraken. Het biedt bijvoorbeeld ook ietwat een antwoord op het wegvallen van de Civiele Bescherming in Liedekerke.

‘Eresaluut’

De Lennikse brandweerlieden vertrekken in ieder geval niet met stille trom uit het centrum. Vanaf 15.45 uur worden de voertuigen opgesteld en brengen de brandweermannen een ‘eresaluut’ aan de Lennikse bevolking. Dat doen ze door onder politiebegeleiding in colonne richting Eizeringen te trekken. Het vertrek is voorzien rond 16 uur. De wagens rijden eerst richting Kroonstraat om vervolgens terug te keren naar de Markt en dan via het Masiusplein terug te rijden richting Kroonstraat. Vanaf daar gaat het via de Negenbunderstraat en Assesteenweg naar Eizeringen.