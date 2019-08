Brandweer rukt uit voor overijverige rookmachine in jeugdhuis Tom Vierendeels

18 augustus 2019

18u05 1 Lennik Rookontwikkeling die uit de loods van jeugdhuis Qw1i kwam veroorzaakte zaterdagochtend even paniek. Uiteindelijk bleek er geen sprake van brand te zijn.

Een getuige merkte op hoe er rook uit de loods van het jeugdhuis achter de sporthal kwam en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse en baande zich gewapend met een brandslang toegang tot de loods. Brand werd echter niet aangetroffen. De rook bleek afkomstig te zijn van een rookmachine. Hoe het komt dat die ‘s nachts rook bleef spuiten is niet duidelijk. In ieder geval bleek er van een inbraak geen sprake te zijn en er was ook niemand meer aanwezig.