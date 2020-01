Brandweer evacueert gewonde arbeider met bouwkraan van werf Tom Vierendeels

16 januari 2020

14u00 3 Lennik De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft donderdag een arbeider met een bouwkraan geëvacueerd van een werf. Het slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake van levensgevaar zijn.

Het incident deed zich donderdagochtend rond 8.30 uur voor in de Karel Keymolenstraat. Wat er precies aan de hand was is niet duidelijk, maar een arbeider had er medische verzorging nodig. Mogelijk kwam hij ten val. Een ziekenwagen en een MUG-team kwam ter plaatse, maar omdat de man zich op een moeilijk bereikbare plaats bevond en niet eenvoudig geëvacueerd kon worden werd beroep gedaan op het GRIMP-reddingsteam van de brandweerzone.

Met een brancard en touwen konden ze het slachtoffer door middel van de bouwkraan op de werf op de begane grond krijgen. De arbeider werd vervolgens voor controle en verzorging afgevoerd naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse. Hoe hij het stelt is onduidelijk, maar zijn leven zou niet in gevaar zijn.