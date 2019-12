Brand in appartementsgebouw: Frans Devoghellaan tijdje afgesloten voor alle verkeer Tom Vierendeels

06 december 2019

08u37 0 Lennik De Frans Devoghellaan in Lennik was deze ochtend een uur lang volledig versperd ten gevolge van een brand. Het vuur woedde op de eerste verdieping van het gebouw en was bij aankomst van de hulpdiensten uitslaand. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De hulpdiensten werden rond 7.40 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in een appartementsgebouw langs de Frans Devoghellaan. “De ploegen uit de Lennikse post waren heel snel ter plaatse waardoor de brand snel onder controle was”, verduidelijkt brandweerkapitein Pieter-Jan Collier. “De brand woedde voornamelijk in de keuken van het appartement op de eerste verdieping.” Mogelijk valt de oorzaak te zoeken bij een oververhitte kookplaat die niet was uitgeschakeld.

“Het vuur werd ontdekt door de bewoner van de tweede verdieping”, weet Collier. “Mede dankzij de rookmelder, die dus hier opnieuw haar nut heeft bewezen. De bewoners van het appartement waar de brand ontstond waren niet thuis. Zij van de tweede verdieping en het gelijkvloers werden bij buren opgevangen. Omdat water en elektriciteit voorlopig niet werken is het gebouw zeer tijdelijk onbewoonbaar.” De politie bekeek met de bewoners of de bewoners tijdelijk opvang kunnen voorzien of dat er een beroep moet worden gedaan op het OCMW. Het appartement waar de brand woedde is vermoedelijk iets langer onbewoonbaar. Er vielen geen gewonden.