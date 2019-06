Brand breekt ‘s nachts uit op zolder van woning Tom Vierendeels

27 juni 2019

12u31 0 Lennik In een woning in de Rosweg heeft het woensdagnacht kort maar hevig gebrand. Gelukkig werd het vuur snel ontdekt en kon de brandweer zo erger voorkomen. De schade bleef beperkt tot de zolderverdieping. Niemand raakte gewond.

De bewoners werden naar verluidt rond 1 uur gewekt door een geluid. “Ze openden het zoldergat en zagen vervolgens de vlammen en rook”, zegt brandweerofficier Danny Van Laethem. “In een goede reflex hebben ze dat gat onmiddellijk gesloten en verwittigden ze de hulpdiensten.” Toen de eerste ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatse kwamen woedde het vuur al hevig. “De isolatie onder het dak stond in brand, samen met een hele hoop papier die er opgestapeld lag”, weet Van Laethem. “We voerden een binnenaanval uit en konden verhinderen dat het vuur niet uitslaand werd. Daardoor hadden we de situatie vrij snel onder controle.”

De schade bleef hierdoor beperkt tot de zolderverdieping. “Enkel op de lager gelegen verdieping is er ook waterschade”, weet Van Laethem. “De betonnen roostering heeft de vlammen tegengehouden. De oorzaak is niet onmiddellijk duidelijk, maar aan kwaad opzet wordt niet gedacht. Mogelijk moet in de richting van de elektriciteit gekeken worden.”