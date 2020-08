Boom belandt op gezin in Gaasbeek, wellicht is hitte de boosdoener: “Door droogtestress kunnen ze omvallen” Tom Vierendeels

06 augustus 2020

16u15 0 Lennik ”, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel. Het ongeval waarbij een gezin onder een boom in het kasteeldomein van Gaasbeek terechtkwam , is wellicht een gevolg van de hitte. Dat stelt het Agentschap Natuur en Bos weten. “Bomen kunnen last hebben van droogtestress. Hierdoor kunnen ze omvallen of kunnen takken naar beneden komen

Een Brussels gezin met drie kinderen kwam woensdagavond rond 18.30 uur terecht onder de boom aan een van de vijvers. De vijf waren er aan de rand van de vijver aan het picknicken. Een zoon van zes jaar liep lichte verwondingen op en ook de moeder raakte gewond aan het hoofd. Een baby van zes maanden oud bleef gelukkig ongedeerd door de bescherming van de buggy. Ook de vader en een ander kind zouden ongedeerd zijn gebleven. De gezinsleden werd afgevoerd naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, maar van levensgevaar was gelukkig nooit sprake.



“Dit voorval is een van de problemen die de hitte met zich meebrengt”, vertelt Denaeghel van het ANB. “Bomen kunnen ook last hebben van de hitte en dat uit zich in droogtestress. Hierdoor kunnen bomen omvallen of kunnen takken naar beneden komen. Meestal is dat het geval bij oude bomen die al verzwakt zijn. Dat hij niet meer in goede conditie is, zie je aan de buitenkant door bijvoorbeeld kale takken, takken met minder bladeren of zwammen die zich op de schors nestelen. In dit geval gaat het om een boom die er nog gezond uitzag, maar blijkbaar zouden de wortels ondergronds niet al te gezond meer zijn geweest. Dat zie je niet aan de buitenkant, net zoals die aan de binnenkant aangetast zou zijn.”

Het ANB is waakzaam voor dit soort van problemen. “Onze boswachters controleren dit bijvoorbeeld non-stop”, gaat Denaeghel verder. “We voeren een heel strikt beleid hierover. Als we zieke bomen zien en als dat een veiligheidsrisico met zich meebrengt, dan verwijderen we die door ze te kappen. Soms is dit niet mogelijk, omdat de boom een historische waarde heeft, maar dan zullen we de verstevigen met kettingen, voeren we een perimeter in of knotten we de boom, zodat er geen schade is wanneer die toch zou omvallen.”

Maar een ongeval zoals in Gaasbeek valt nooit uit te sluiten. “Het valt dus niet altijd van buitenaf te zien of een boom al dan niet gezond is”, gaat het verder. “We kunnen moeilijk mensen vragen met deze dagen niet naar bossen of parken te trekken, want het is logisch dat daar verkoeling wordt gezocht. Maar we kunnen wel adviseren om parken te vermijden waar hele oude bomen staan en al zeker niet te picknicken onder een boom die er niet al te gezond uitziet.”